Госзакупки лекарственных средств в первом полугодии 2017. Интерактивная аналитика

В рейтинге лидеров госзакупок в 1-й половине 2017 г. первые строки заняты представителями Москвы и Санкт-Петербурга. ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» переместилась с 5-го (2016 г.) на 2-е место, показав максимальный прирост объема закупок среди лидеров.

Представляем обзор рынка госзакупок лекарственных средств по итогам двух первых кварталов 2017 года – приложение к статье «Лучше меньше, да больше», опубликованной в «ФВ» №29 за 2017 г.

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Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».