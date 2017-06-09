Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Минздрав подготовил ряд изменений в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Проект соответствующего постановления Правительства РФ выставлен на общественное обсуждение.

Общественное обсуждение документа продлится до 3 июля 2017 г.

2. В аптеках «Ригла» Московского региона и г. Рязани 7 июня в режиме пилотного проекта стартовала новая программа лояльности.

«По итогам внедрения программы лояльности аптечная сеть «Ригла» рассчитывает увеличить сумму среднего чека на 25-50%, посещаемость аптек – на 30%», - отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

3. ГК «Эркафарм», которая управляет аптечными сетями «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», открыла собственный склад в Санкт-Петербурге. Под него компания на 5 лет арендовала помещение площадью 1,37 тыс. м2 в Пушкинском районе.

Решение об открытии склада было продиктовано большими объемами товаров собственной торговой марки, высоким товарооборотом и началом работы по прямым договорам с производителями лекарственных средств, в числе которых «Фармстандарт», «Обновление», «Гротекс», «Вертекс».

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 15 и 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Законом упрощается порядок осуществления закупок государственными и муниципальными унитарными предприятиями, являющимися аптечными организациями. В частности, им предоставляется право осуществлять закупки без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Председатель совета директоров ОАО «Фармстандарт» Виктор Харитонин покупает торговый центр «Горбушкин двор», продавцом выступают структуры главы нефтяной компании «Русь ойл» Сергея Подлисецкого.

Представитель С. Подлисецкого сообщил, что сумма сделки составила 500 млн долл. США.

3. Несколько разработок в области прикладных медицинских нанотехнологий ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС представили общественности 1 июня в Москве. Точную доставку химиопрепарата в клетки опухоли они предлагают осуществлять с помощью наноплатформ из нитрида бора и полимерных магнитноактивных нанокапсул размером от 100 до 200 нанометров.