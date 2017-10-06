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Главные новости недели

06.10.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. 28-ми крупнейшими российскими компаниями руководят женщины (5,6%). Еще семь стоят во главе местных «дочек» транснациональных корпораций. Таковы результаты рейтинга РБК 500. На основе анализа выручки, численности штата компании и ее динамики относительно средних по отрасли показателей, эксперты определили ТОП-25 женщин-СЕО. Пять участниц рейтинга ТОП-25 стоят у руля фармацевтических компаний. Подробнее…

2. 29 сентября Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 585н от 01.09.2017 г. «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля фармацевтической деятельности».

Составной частью Административного регламента являются ‎блок-схема, наглядно показывающая последовательность действий по исполнению государственной функции, а также перечень территориальных органов Росздравнадзора, содержащий адреса и телефоны для справок. Подробнее…

3. Правительство РФ утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение №2045-р от 25.09.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. В ходе Аптечного саммита, организатором которого выступает infor-media, генеральный директор «Нижегородская аптечная сеть» Юрий Гайсинский раскрыл информацию о заключении партнерского соглашения с «Ирис». По его словам, кроме нижегородской аптечной сети, в объединение вошла еще одна региональная сеть, таким образом, число участников «Ирис» достигло четырех. Подробнее…

2. В Кодекс об административных правонарушениях готовятся поправки, в соответствии с которыми медработник может быть наказан за то, что не выписал рецепт. Об этом рассказал руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко во время публичного обсуждения правоприменительной практики территориального органа ведомства по Астраханской области. По его словам, соответствующий документ уже прошел первое чтение в Госдуме. Подробнее…

3. Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик с 28 августа уполномочен инспектировать российских фармпроизводителей на все GxP практики. Об этом в ходе девятой международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?» сообщил начальник Отдела координации работ в сфере обращения ЛС и медизделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Дмитрий Рождественский. В тоже время в Минпромторге РФ эту информацию прокомментировать и подтвердить затруднились. Подробнее…

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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05.10 — 07.10 XII международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия»
05.10 — 06.10 РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине
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