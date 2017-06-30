Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Средний общий доход медицинского представителя в США составляет 125 тыс. долл. в год, при этом ежегодный базовый оклад равен в среднем 85,5 тыс. долл., сообщает «Фармперсонал». Таковы результаты исследования The 2017 Medical Sales Salary Report, представленного экспертами портала medreps.com.

Интересно, что выше всего заработки медпредставителей, работающих на рынке медицинских изделий с продуктами для хирургии - свыше 160 тыс. долл. США (базовая зарплата 88 тыс. долл.) Для сравнения, в продажах лекарственных препаратов представители зарабатывают в год 159 тыс. долл. (базовая часть - 103 тыс. долл.).

2. Консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital LLC и Cinven Group Ltd. заявил о том, что запланированная сделка по приобретению немецкой фармацевтической компании Stada Arzneimittel за 5,3 млрд евро (5,9 млрд долл.) не состоялась, сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении, на момент окончания срока действия тендера консорциуму удалось выкупить 65,52 % акций вместо необходимых 67,5%.

3. Позиция менеджера по регистрации лекарственных средств входит в число самых сложно закрываемых вакансий, т.к. специалистов этого профиля на рынке мало и они редко меняют место работы, отмечают эксперты кадровой компании «КАУС-Медицина».

Очень часто менеджеры по регистрации работают в компании в единственном лице, поэтому фармацевтические компании предъявляют высокий уровень требований к кандидатам на данную позицию.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Конкуренция - основной вопрос, который в настоящий момент волнует игроков аптечного рынка. Об этом заявил генеральный директор АСНА Александр Шишкин, открывая сегодня в Калининграде конференцию АСНА.

По его словам, на сегодняшний день АСНА объединяет более 6 тысяч аптек из 142 городов России. Аптечная сеть представлена в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

2. Минтруд России утвердил профессиональные стандарты по специальностям: провизор-аналитик, специалист в области управления фармдеятельностью и специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств.

В разработке стандартов принимали участие представители РСПП, Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия», Союза фармацевтических работников по содействию развитию профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата», Российского университета дружбы народов, Первого МГМУ им. Сеченова, АРФП, AIPM, Ассоциации производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения.

3. УФАС г. Москвы предписал столичному Департаменту здравоохранения в течение двух месяцев внести изменения в свой приказ от 25.11.2016 г. № 948 «О Московском городском независимом этическом комитете» (МГЭК), исключив из него требование об обязательном одобрении МГЭК клинических исследований, планируемых к проведению в медицинских организациях государственной системы здравоохранения г. Москвы.

Решение УФАС стало результатом рассмотрения заявления Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), поданного в декабре 2016 г.