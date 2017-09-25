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Главные новости недели

25.09.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Минздрав России утвердил правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. В частности, правилами предусмотрено, что аптеки обязаны хранить рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, в течение трех месяцев.

2. В Сочи 21-22 сентября прошла первая из серии конференций «PROекции будущего», организованная «Фармацевтическим вестником», – «Прямой контракт: выигрывают все! Логистика, аптечные сети, производители».

На мероприятие приехали представители логистических операторов, дистрибьюторов, производителей, аптечных сетей и ассоциаций, страховых компаний, IT-компаний, в общем, все заинтересованные стороны, которые, так или иначе, причастны к такому явлению как прямой контракт между производителем и аптекой.

3. 21 сентября на заседании подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности председатель подкомитета Александр Петров предупредил о назревающем дефиците федерального финансирования программ «7 нозологий» и Перечень 24 (препараты для лечения 24 орфанных заболеваний, которые с 2018 года будут закупаться централизованно).

Под программу 2018 года депутатам необходимо выбить в бюджете 50 млрд руб., констатировала замдиректора Департамента лекарственного обеспечения Минздрава России Ольга Константинова. Иначе дефицит по «7 нозологий» составит более 6 млрд руб.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. 23 сентября Департамент здравоохранения Москвы опубликовал результаты открытого конкурса на поставку лекарственных препаратов, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию производства лекарственных средств на территории города Москвы. Начальная цена составляла 28,85 млрд руб. Победителем стало ЗАО «Биокад», итоговая цена – 14,078 млрд руб.

2. Аптечная сеть «Неофарм» рассматривает вопрос открытия аптек в Ярославской области. Об этом во время конференции «Прямой контракт: выигрывают все!» заявил генеральный директор сети Евгений Нифантьев.

Другие регионы, по его словам, в планах пока не стоят. Он отметил, что в 2016 году товарооборот сети составил 17 млрд. руб. По итогам 2017 года ожидается, что он вырастет до 25-26 млрд. руб.

3. Компания Janssen, фармацевтическое подразделение Johnson&Johnson, объявила о назначении Катерины Погодиной на должность управляющего директора Janssen Россия и СНГ. Никос Кефалас, ранее занимавший пост управляющего директора, после 34 лет работы в компании вышел на пенсию.

Катерина Погодина приступила к своим обязанностям в новой должности с 1 сентября 2017 года. Ранее она занимала пост исполнительного директора и члена совета директоров фармацевтического подразделения Janssen.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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