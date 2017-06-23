Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Правительство внесло изменения в правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов. Соответствующее постановление № 700 от 12.06.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871» подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, теперь включение препарата в перечень дорогостоящих лекарств не должно приводить к увеличению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Кроме то, производителям будут начисляться баллы за степень локализации в РФ.

2. На первом этапе в законопроект об интернет-продаже лекарств не войдут препараты, которые отпускаются по рецепту врача. Однако в дальнейшем в процессе доработки документа они могут быть включены в него, сообщила руководитель департамента лекарственного обеспечения и медизделий Минздрава Елена Максимкина.

«Когда законопроект поступит в Государственную думу, может быть, будет и дорабатываться», - уточнила она.

3. Как стало известно «ФВ», фармдистрибьютор «ФК «Гранд Капитал», которому принадлежит аптечная сеть «Сердце России», заключил соглашение о покупке аптечной сети «Мэтр». Согласно базе СПАРК, собственником ООО «Мэтр» с 16 июня 2017 г. стала Оксана Агиевич – партнер совладельца ФК «Гранд Капитал» Дениса Ременяко.

Под брендом «Мэтр» в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Белгородской, Липецкой, Тверской, Курской, Пензенской областях работают более 150 аптек.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. 19 июня в Абаканском городском суде был оглашен приговор бывшему главному врачу ГБУЗ РХ «Республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской» Владимиру Семенову. Это первый приговор, касающийся громкого хакасского дела о преступном сговоре при закупках медоборудования и лекарственных препаратов лечебными учреждениями республики.

Судья приговорил Владимира Семенова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Семенову назначен штраф в размере 2 694 748 рублей с лишением права занимать определенные должности на государственной службе, в органах местного самоуправления в течение двух лет.

2. Компания SAP СНГ и ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявляют о запуске интернет-аптеки 366.ru - портала с омниканальными возможностями на основе платформы SAP Hybris Commerce. Компания планирует увеличить долю интернет-продаж с 1% до 10% к середине 2018 года.



Цель проекта внедрения SAP Hybris Commerce – создание e-commerce бизнес направления для осуществления онлайн продаж для всей «Аптечной сети 36,6». Партнером по внедрению выступила компания «Mастердата». Помимо сервиса бронирования и заказа препаратов портал предлагает своим посетителям товары для здоровья, красоты и ухода за телом, а оплата и выдача заказов производится в любой из аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6». Ассортимент интернет-аптеки уже превышает 15 тысяч наименований.

3. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить до 15 октября 2017 года внесение в законодательство изменений, устанавливающих новые формы специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Изменения должны предусматривать: увеличение предельных сроков действия СПИК; расширение круга участников СПИК; расширение инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также при осуществлении таких закупок отдельными видами юридических лиц; предоставление льгот по налогу на прибыль организаций для инвесторов – участников СПИК на весь срок их реализации.