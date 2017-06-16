Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Аптеки «Магнита» готовятся к открытию. Ранее руководство продуктовой сети рассказало, что первые четыре аптеки должны открыться в июне 2017 г.

На первом этапе «Магнит» будет открывать аптеки на базе своих магазинов «у дома» и гипермаркетов, где, по словам заместителя гендиректора «Магнита» по продажам и HR Ильи Сатарова, компания понимает трафик и конверсию клиентов.

2. 7 июня Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России № 212н от 11.05.2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры».

Установлено, что образовательные организации осуществляют прием в ординатуру по следующим условиям поступления с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности; раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг; раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты.

При этом поступающий вправе одновременно поступать в организацию по различным условиям поступления.

3. Необычный иск рассмотрел Арбитражный суд Кабардино-Балкарии. Республиканский Минздрав пытался взыскать с ГАУ «Аптечный склад» свыше 3 млн рублей штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственным контрактам (компания недопоставила товар на общую сумму 1,2 млн рублей). Однако при этом истец совсем позабыл – во всех смыслах этого слова – об одном существенном пункте подписанных соглашений: 30% предоплате.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. АО «Столичные аптеки» 15 июня 2017 года открыло новую аптеку в Москве недалеко от станции метро Братиславская. В планах компании до конца 2017 года открыть всего 143 аптеки в новом формате.

Свои планы аптечная сеть реализует в сотрудничестве с ретейлом – в настоящее время на площадях «Столичных аптек» открылось уже 50 магазинов «Пятерочка». По словам Юрия Григоренко, «Пятерочка» уже занимает 80% площадей «Столичных аптек». Таким образом, из 1000 кв.м помещения аптеки у самой аптеки осталось не более 100 кв.м.

2. «Марафон групп» заключила с фондом прямых инвестиций Acmero Capital Limited и X5 Retail Group трехстороннее соглашение о партнерстве в области развития универсальных комплексов по предоставлению розничных услуг в районах транспортных пассажирских узлов - Центры обслуживания пассажиров. Об этом компании объявили в пятницу, 9 июня.

По оценке сторон, речь может идти об открытии 600-1000 Центров обслуживания пассажиров (ЦОП) до конца 2021 года.

3. 9 июня на пленарном заседании Госдумы депутаты отклонили законопроект № 1180507-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предлагалось исключить необходимость указания в документации о закупке наименования лекарственных препаратов в соответствии с международными непатентованными наименованиями. Также законопроектом предлагалось расширить полномочия лечащего врача, предоставив ему право принимать решение о закупке лекарственных препаратов в упрощенном порядке путем запроса предложений, или у единственного поставщика по решению врачебной комиссии.