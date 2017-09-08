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Главные новости недели

08.09.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Бренд Vitrum, принадлежавший компании Unipharm, перешел под контроль японского фармпроизводителя Takeda. Завершение сделки «ФВ» подтвердил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям Takeda в России Георгий Соустин.

По его словам, соглашение по приобретению портфеля ОТС-препаратов Unipharm было подписано несколько месяцев назад. Теперь, когда сделка закрыта, Takeda может начать продажи витаминов Vitrum с 2018 года, уточнил собеседник «ФВ».

2. ФАС рассмотрела дело в отношении рекламы препаратов компании Sanofi. По всем рассмотренным случаям ведомство констатировало факты нарушения ФЗ «О рекламе». Компании выписаны предписания об устранении нарушений, позже будет объявлен размер штрафа, который по этой категории административной ответственности может составить от 300 до 500 тыс. руб.

3. ПАО «Аптечная сеть 36,6» масштабировала совместный с SAS проект оптимизации товарных запасов на все аптеки сети.

Пилотный проект, в котором на первом этапе участвовало 10 аптек, а на завершающем — 250, занял 9 месяцев и включил в себя анализ данных, выявление узких мест в текущих бизнес-процессах, а также разработку и внедрение математических методов машинного обучения для прогнозирования спроса и оптимизации товарных запасов.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Пензенская аптечная сеть «Аптечный дом», как стало известно «ФВ», перешла под управление группы компаний «Эркафарм».

6 сентября ФАС приняла к рассмотрению ходатайства ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад», входящая в ГК «Эркафарм» на осуществление сделок по приобретению 100% долей в компаниях «Кедр», «Роста», «Лекфарм», «Квант - Фарма», «Радуга Фарм» и «Роста Плюс».

2. Крупные аптечные сети предпочитают торговать дорогими лекарственными препаратами, в результате чего страдают малоимущие пациенты и производители дешевых лекарств. В свою очередь государство, старающееся всячески ограничить рост цен, никак не может разработать действенные административные меры по продвижению дешевых аналогов ЛП, считают некоторые эксперты аптечного рынка. Как найти баланс между интересами разных ценовых сегментов, они обсудили за «круглым столом» в Москве.

3. Деятельность ГУПС «Севастопольская аптечная сеть» оказалась под пристальным вниманием. Предприятие, которое власти неоднократно подвергали критике за неспособность обеспечить доступную лекарственную помощь населению и на котором за пару лет сменили более 10 руководителей, сейчас проверяет Департамент здравоохранения города. Некоторые связывают это с недавним назначением нового руководителя Департамента – Антона Бахлыкова, однако еще до его прихода в начале года в ГУПе изъяли документы сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Севастополю, а также ФСБ.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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