Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» подготовили 18-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Один из представителей фармотрасли Александр Филиппов из «Риглы» представлен в категории высших руководителей в номинации «Торговля», еще 10 топ-менеджеров - в номинации «Фармацевтика». Второй год подряд эксперты присудили первое место в рейтинге высших руководителей фармотрасли генеральному директору АО «Нижфарм», старшему вице-президенту STADA AG Дмитрию Ефимову.

2. В связи с поступающими обращениями Минздрав подготовил разъяснения по применению норм приказа № 403н от 11.08.2017 г. «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

В министерстве, в частности, поясняют, что данным приказом не вводится норма о необходимости получения пациентами рецептов на лекарственные препараты, которые в установленном порядке зарегистрированы в качестве безрецептурных и имеющих соответствующую запись в инструкции по медицинскому применению «Отпускается без рецепта». Документ регулирует только сроки хранения рецептов и не вводит дополнительных ограничений на оборот вышеуказанных лекарственных средств.

3. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение №2024-р, которым освободил от должности первого замглавы Минздрава РФ Игоря Каграманяна в связи с переходом на другую работу.

Ранее, 19 сентября 2017, И. Каграманян был наделен полномочиями сенатора от правительства Ярославской области. Соответствующий указ № 308 «О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Ярославской области» подписал губернатор Дмитрий Миронов. Документ вступил в силу 20 сентября.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. 22 сентября вступил в силу приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

Разночтения в аптечном сообществе вызвал п.14 Правил отпуска лекарственных средств. Новыми правилами предусмотрено, что аптеки обязаны хранить рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, в течение трех месяцев. Опасения фармрозницы были связаны с тем, что документ фактически переводит «Валокордин» и «Корвалол» в категорию рецептурных ЛП.

2. Три российские фармкомпании вошли в первую сотню компаний в ежегодном исследовании «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по результатам 2016 года. Это: ГК «Протек» (49-е место), «Катрен» (50-е место) и ФК «Пульс» (91-е место). Всего в топ-500 вошло 29 фармкомпаний, среди которых: «Р-Фарм» (166-е место), «Фармстандарт» (168-е место), «Роста» и «Байер» (208-е место), «СИА Интернейшнл» и «Санофи Россия» (218-е место) и др.

3. Лига защитников пациентов учредила программу для клиник и аптек «Лояльность к пациентам». Ее участники обязаны будут соблюдать ряд требований по работе с пациентами. Лига готова помочь в организации грамотной работы с клиентами и планирует отслеживать выполнение клиниками и аптеками взятых на себя обязательств с помощью инструмента «тайный пациент». Стоимость программы — от 90 до 270 тыс. руб. Президент Лиги Александр Саверский 27 сентября вручил первый сертификат «Лояльность к пациентам» президенту ОАО «Медицина» академику РАН Григорию Ройтбергу и призвал вступать в программу другие клиники, а также аптеки.