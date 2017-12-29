Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Госдума приняла 22 декабря закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», предусматривающий поэтапное внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Вместе с тем председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал постановление, в соответствии с которым Комитету Госдумы по охране здоровья поручено сформировать рабочую группу по мониторингу применения этого документа и в июле 2018 года провести парламентские слушания о его реализации. Сенаторы одобрили этот документ 26 декабря. Подробнее…

2. Эксперты считают, что из-за вступления в силу Порядка определения начальной (максимальной) цены лекарственных препаратов для госзакупок, утвержденного приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 871н, может возникнуть несколько сложных моментов.

Во-первых, заказчикам придется осуществлять расчет цены на каждый препарат с использованием целой комбинации способов (по препаратам ЖНВЛП — сразу четырьмя), чтобы выяснить, в каком варианте лекарство окажется дешевле. Во-вторых, порядок вызывает много вопросов, от ответов на которые зависит закупочная цена. Подробнее…

3. Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) призывает Минздрав и ФАС срочно принять неотложные меры в связи с критической ситуацией в отношении процедуры государственной регистрации цен. Ассоциация заявляет, что блокировка процедуры государственной регистрации цен грозит прекращением обращения вновь включенных в Перечень ЖНВЛП препаратов начиная с 1 января 2018 г. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Любой компании, которая хочет видеть свой препарат на первом месте в TOP10 бестселлеров в 2018 г. придется подождать. Лидирующая позиция прочно занята препаратом Humira компании AbbVie. По прогнозу экспертов EvaluatePharma, в 2018 г. объем продаж Humira составит 21 млрд долл., в то время, как продажи расположившегося на втором месте препарата Revlimid компании Celgene – 9,2 млрд долл. Подробнее…

2. Онкологи могут стать заложниками новых изменений в списке ЖНВЛП, считают эксперты. Страдающему от рака человеку невозможно объяснить, что в бюджете нет средств на его лечение. Выход эксперты видят, прежде всего, в диалоге с производителями дорогостоящих препаратов с целью добиться от них реальных скидок на лекарства. Подробнее…

3. Суд по интеллектуальным правам поставил точку в споре «Бережной аптеки Апрель» об исключительности коммерческого обозначения «Аптечный склад». Он отказал фармацевтической компании в удовлетворении иска и согласился с позицией территориального органа УФАС по Ставропольскому краю и судов первой и апелляционной инстанций, которые ранее также сочли претензии аптечной организации необоснованными. Подробнее…