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Главные новости недели

22.12.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Работники израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries продолжают устраивать акции протеста против массовых увольнений и закрытия заводов. Они заявили, что взорвут предприятие, расположенное в Иерусалиме, если будет принято решение о его закрытии.

«Наше предприятие – это бомба замедленного действия, у нас есть запасы взрывчатых материалов и ядохимикатов. Всей стране следует быть начеку», — заявил в интервью газете Hadashot глава профсоюза предприятия Teva в Иерусалиме Ицик Бен-Симон. Подробнее…

2. Количество аптек в России, особенно в крупных городах, перевалило за все разумные пределы. Как считает исполнительный директор СПФО Лилия Титова, бурный рост аптек это тревожная тенденция. «Понижается рентабельность аптек, и рынок напоминает пузырь, который постоянно раздувается. Финансовые взаимоотношения дистрибьюторов, производителей, аптечных сетей в 2018 году будут звучать остро. Но надеемся, что крахов не случиться», – сказала Лилия Титова в рамках заседания РАФМ. Подробнее…

3. Минпромторг России выставил на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации торговыми организациями лекарственных препаратов», которым предлагается закрепить право торговых организаций реализовывать лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. В ходе реализации пилотного проекта по маркировке лекарств было выявлено ряд случаев, связанных с попыткой вторичных продаж препаратов.

«Таких случаев было выявлено на 100 млн рублей. И если раньше по этим вопросам «не было полного понимания с МВД в силу сложности предоставления доказательств, теперь доказательная база проста и понятна», – заявил зам. начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов, выступая на зимней сессии V Всероссийского конгресса «Фармацевтическая деятельность в России и ЕАЭС: нормативно-правовое регулирование-2017». Подробнее…

2. Израильская фармацевтическая компания Teva обнародовала окончательный план реструктуризации бизнеса, предусматривающий, в том числе, сокращение 14 тыс. рабочих мест (25% штата) в течение двух лет, в т.ч. половины сотрудников в Израиле, сообщает FirstWord Pharma. Цель реструктуризации – сокращение издержек на 3 млрд долл. Акции компании выросли на 14%. Как отметили в Teva, основная волна сокращений должна завершиться к концу 2018 г. Подробнее…

3. Депутаты Госдумы 20 декабря приняли во втором чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". При обсуждении поправок депутат Алексей Куринный вынес на отдельное голосование поправку, касающуюся сроков вступления закона с 1 января 2020 года, настаивая на сохранении срока 1 января 2019 года. Однако большинство депутатов проголосовали за вариант Комитета Госдумы по охране здоровья – срок вступления закона с 1 января 2020 года. Подробнее…

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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