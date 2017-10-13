Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. В конце сентября 2017 г. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Novartis против ООО «Натива». В частности, первая инстанция признала, что российский производитель использовал патент швейцарского производителя в препарате «Нилотиниб-натив» (МНН нилотиниб) и обязал «Нативу» не вводить в гражданский оборот свое лекарство на территории РФ до 4 июля 2023 г.

Иск Novartis это одно из нескольких дел, касающихся регистрации дженериков компанией «Натива». В суде защиту для своих патентов ищут Celgene, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Pharmacia&Upjohn. Подробнее…

2. Правила надлежащей дистрибьюторской практики предъявляют особые требования к оснащенности складов, оборудованию транспорта для перевозки, внедрению системы качества. По словам исполнительного директора СПФО Лилии Титовой, новые директивы повысят уровень требований к дистрибьюторам, и с большей долей вероятности потребуют дополнительных мер для мелких дистрибьюторов, в том числе в плане оснащения. По ее мнению, это приведет к санации рынка и будет способствовать переходу участников фармрынка на более высокий уровень. Подробнее…

3. Научно-производственное объединение «Микроген» «Национальной иммунобиологической компании» (Госкорпорация Ростех) приступило к созданию всероссийской базы штаммовой коллекции бактериофагов для выпуска лекарственных противомикробных препаратов для борьбы с новыми разновидностями бактерий. Проект по созданию штаммовой коллекции фагов в масштабах страны реализуется в рамках государственной Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Долю в размере 25,01% в ООО «ФК Аптеки», которое управляет аптечной сетью «Мега Фарм», приобрело ООО «Фармапт». Его владелицей является Анастасия Игнатова - падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Подробнее…

В «Мега Фарм» надеются, что приход нового инвестора в проект поможет компании еще быстрее добиться поставленной цели: построить самую большую аптечную сеть в России. Подробнее...

2. С октября 2017 года в дополнение к устным консультациям, которые входят в стандарты обслуживания, аптеки «Фармакопейка» стали печатать важнейшую информацию по применению лекарств на кассовых чеках. Это вызвано тем, что, по мнению аптекарей, пациенты не читают вложенных в упаковку инструкций, так как они перегружены специальными терминами и описанием особых случаев применения. Подробнее…

3. Американская фармкомпания Pfizer Inc заявила о том, что она рассматривает стратегические альтернативы для своего безрецептурного подразделения, включая полную или частичную продажу и выделение в самостоятельную компанию.

Как отметил исполнительный директор Pfizer Иэн Рид, OTC-бизнес слишком отличается от профильных направлений деятельности компании. По его словам, вне Pfizer он получит возможность полностью раскрыть свой потенциал. Подробнее…