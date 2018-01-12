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Главные новости недели

12.01.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Согласно картотеке арбитражных дел, 28 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Москвы поступило заявление от ООО «Натива» о признании должника АО «Р-Фарм» банкротом. Сумма долга не указана.

Норма ФЗ «О банкротстве» гласит: кредитор может подать заявление о банкростве в случае, если должник не исполнил соответствующие обязательства в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Подробнее...

2. В течение месяца ФАС должна возбудить дело, касающееся антимонопольного соглашения на рынке госзакупок лекарств. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По его словам, за два года возбуждено более ста антимонопольных дел в сфере закупок лекарств и медицинских изделий и оборудования в 82 субъектах РФ, в результате незаконных соглашений получен доход в размере более 23 млрд руб. Возбуждены уголовные дела по факту этих картелей, в частности в Самарской области и Республике Хакасия. Подробнее…

3. Председатель правительства Дмитрий Медведев 27 декабря 2017 г. подписал распоряжение №2965-р, которое утвердило распределение в 2018 г. субвенций бюджетам субъектов Федерации в размере 31,651 млрд руб.

Деньги выделены на финансирование обеспечения лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан. Подробнее...

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №425 от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Федеральным законом устанавливается обязанность фармпроизводителей наносить на упаковку лекарств средства идентификации. Кроме того, производители, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов, должны будут обеспечивать внесение информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга. Состав этой информации и порядок ее внесения в систему мониторинга устанавливаются Правительством РФ. Подробнее…

2. Внесены изменения в некоторые приказы Минздравсоцразвития России и Минздрава России по вопросам обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ Минздрава России от 31.10.2017 № 882н зарегистрировал 9 января Минюст России.

Документом, в частности, уточняются функции лечащего врача, осуществляемые фельдшером и акушеркой, по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты. Подробнее…

3. Введение в России системы лекарственного возмещения или страхования тормозит отсутствие понимания, кому необходимо возмещать затраты на лекарственные препараты.

По мнению директора НИИ организации здравоохранения Департамента здравоохранения Москвы Давида Мелик-Гусейнова, это ключевой вопрос, по которому до сих пор не найдено решение.

«Возмещаем инфраструктуре или пациенту? Кому эти деньги надо заплатить? Этот ключевой вопрос до сих пор не решен и не будет решен без участия фармотрасли. Никто не хочет брать на себя ответственность», – заявил эксперт. Подробнее…

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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