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Главные новости недели

01.09.2017

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Минздрав России разработал проект перечня референтных лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Проект соответствующего ведомственного приказа выставлен на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru.

2. На сезон 2017-2018 ВОЗ прогнозирует преобладание следующих штаммов гриппа: грипп В - Брисбен, грипп А – H3N2- Гонконг и H1N1- Мичиган. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве 29 августа сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой: «Антигены этих возбудителей будут входить в вакцину, которую у нас сейчас производят. Уже заключены контракты с единственным поставщиком – «Нацимбио» и вакцина уже пошла в регионы».

3. 29 августа апелляционная инстанция рассмотрела дело Дмитрия Даина и отменила приговор первой инстанции. Дело возвращено в прокурору, предпринимателя пока оставили под домашним арестом на два месяца. В феврале 2017 г. бизнесмен был признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года.

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Госкорпорация «Ростех» провела кадровые изменения в «Национальной иммунобиологической компании». Временно исполняющим обязанности генерального директора холдинга назначен Андрей Загорский, который покидает пост генерального директора управляющей компании «Фарм-Центр». Он сменил на этом посту Марьям Хубиеву, которая теперь в статусе вице-президента Marathon Pharma будет заниматься управлением производственными активами, R&D и развитием связей с регуляторами и профессиональным сообществом.

2. МВД России утвердило ряд административных регламентов министерства по предоставлению услуги по выдаче заключений и разрешений для организаций, сфера деятельности которых связана с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, или культивированием наркосодержащих растений. В частности, утвержден порядок осуществления госконтроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ; порядок выдачи разрешений на право ввоза (вывоза) такой продукции; порядок выдачи заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 1 прекурсоров, и (или) культивированием наркосодержащих растений и др.

3. 30 августа FDA дало зеленый свет методу лечения лейкемии Novartis. Таким образом в США впервые одобрен самый ожидаемый новый тип мощной иммунотерапии – модифицирующей ген.

Препарат, который будет продаваться под названием Kymriah, одобрен для пациентов в возрасте до 25 лет, у которых был рецидив или не помогло начальное лечение острого лимфобластного лейкоза В-клеток.

Kymriah принадлежит к новому классу препаратов химерного антиген-рецептора Т-клеток, или CAR-T-терапии, которые позволяют перепрограммировать собственные иммунные клетки пациента за пределами его тела, с тем чтобы создать CAR, позволяющий охотиться на раковые клетки, которые имеют специфический антиген CD19 на поверхности.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
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