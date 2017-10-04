DSM Group: продажи средств по уходу за больными растут

По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, за первое полугодие 2017 года в аптеках страны было продано 15,4 млн упаковок средств для ухода за больными на сумму 6,1 млрд рублей в розничных ценах. Это на 8,4% больше чем за аналогичный период 2016 года в рублях и на 8% в упаковках.
«Средневзвешенная стоимость одной упаковки средства для ухода за больными в розничных ценах по итогам первых 6 месяцев 2017 года незначительно увеличилась (на 0,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 392 руб., - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. - Наибольшее увеличение средневзвешенной стоимости упаковки средств для ухода за больными среди ТОП-10 показали бренды Depend (+10,6%) и Molipants (+9,7%). Бренды Seni и Molinea отметились снижением стоимости на 7% и 4,2% соответственно».
В настоящее время аптеки предлагают порядка 13 типов товаров для ухода за больными. Наиболее востребованными являются урологические подгузники, которые занимают 58,2% в структуре продаж аптек в данном сегменте (на 0,9% меньше, чем в первые 6 месяцев 2016 года). 20,6% средств потребители тратили на приобретение урологических прокладок (против 18,5% в январе-июне 2016 года). 3 место по популярности в стоимостном выражении заняли урологические пелёнки и простыни – 15,7% (доля выросла на 0,8%).
Ассортимент урологических подгузников, реализуемых через аптечные сети, достаточно широк: около 170 торговых наименований 15 различных брендов.
Бесспорным лидером уже многие годы остается бренд Seni, доля которого по итогам первых 6 месяцев 2017 года составила 59,1% в стоимостном и 52,6% в натуральном выражении. Показатели прироста объема реализации возросли на 5,4% в рублях и на 6,8% в упаковках. Бренд Depend активно наращивает объем продаж в стоимостном и натуральном выражении (на 66,0% и 62,5% соответственно), в результате чего Depend смог сместить Molipants на позицию ниже, чем в соответственном периоде 2016 года.
Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Урологические подгузники» за 6 месяцев 2017 г.
|
Бренд
|
Доля, руб.
|
Прирост 6м 2017г./ 2016 г., руб.
|
Доля, упак.
|
Прирост 6м 2017г./ 2016г., упак.
|
SENI
|
59,1%
|
5,4%
|
52,6%
|
6,8%
|
TENA
|
25,2%
|
-3,7%
|
20,4%
|
-8,4%
|
MOLICARE
|
8,9%
|
29,2%
|
5,7%
|
21,3%
|
DEPEND
|
3,0%
|
66,0%
|
3,9%
|
62,5%
|
MOLIPANTS
|
2,5%
|
15,2%
|
16,2%
|
5,0%
Второе место по популярности у потребителей по праву принадлежит сегменту «Урологические прокладки», которые с каждым годом всё больше набирают популярность (в 2012 году предпочтение данному сегменту отдавали 15,8% потребителей, а в 2017 уже 20,6%). Закупки средств данного сегмента возросли за первые 6 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 20,5% в стоимостном и 18% в натуральном выражении. Ассортимент сегмента более узок: на рынке присутствует лишь 9 брендов, производимых 6 компаниями. Аналитики отмечают, что рынок урологических прокладок высококонцентрированный. Тройка лидеров занимает более 97,2% объема продаж аптек. Лидером стоимостного рейтинга стал бренд Molimed (37,5% потребителей в январе-июне отдали свое предпочтение данному бренду). В рейтинге по натуральному объему продаж лидирует бренд Seni (доля рынка составила 42,3%).
Наиболее быстрорастущим брендом пятерки лидеров стал Molimed: +41,2% в рублях и +29,3% в натуральном выражении. Данный прирост повлиял на увеличение присутствия бренда на рынке как в стоимостном, так и в натуральном выражении (+5,5% в рублях и +1,6% в упаковках).
Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Урологические прокладки» за 6 месяцев 2017 г.
|
Бренд
|
Доля, руб.
|
Прирост 6м 2017г./ 2016 г., руб.
|
Доля, упак.
|
Прирост 6м 2017г./ 2016г., упак.
|
MOLIMED
|
37,5%
|
41,2%
|
30,4%
|
29,3%
|
SENI
|
34,8%
|
23,5%
|
42,3%
|
27,8%
|
TENA
|
24,9%
|
-3,0%
|
24,6%
|
-3,6%
|
MATOPAT
|
1,4%
|
6,2%
|
1,2%
|
4,6%
|
EURON
|
0,6%
|
25,4%
|
0,6%
|
17,4%
Третьей по емкости среди средств для ухода за больными являются «Впитывающие пеленки и простыни». Она занимает 15,7% рынка в стоимостном объеме и 19,2% в натуральном. Данная группа значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (14,9% в рублях и 18,6% в упаковках). Лидером в этой группе является бренд Seni, занимающий долю около 40% от объемов продаж группы в стоимостном выражении. При сравнении двух периодов максимальный рост принадлежит брендам Euron (68,6% в рублях и 73,4% в упаковка) и Seni (+56% в рублях и 59,6% в упаковках), сокращение показал бренд Tena (-33,1% в рублях и в упаковках).
Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Впитывающие пеленки и простыни» за первые 6 месяцев 2017 г.
|
Бренд
|
Доля, руб.
|
Прирост 6м 2017г./ 2016 г., руб.
|
Доля, упак.
|
Прирост 6м 2017г./ 2016г., упак.
|
SENI
|
40,4%
|
56,0%
|
35,8%
|
59,6%
|
TENA
|
23,8%
|
-33,1%
|
25,1%
|
-33,1%
|
MOLINEA
|
21,4%
|
44,3%
|
12,4%
|
50,7%
|
АНГЕЛИНА
|
5,0%
|
-17,4%
|
12,3%
|
-14,6%
|
EURON
|
4,8%
|
68,6%
|
8,3%
|
73,4%