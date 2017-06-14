DSM Group: объем льготного лекобеспечения снизился в I квартале почти на 27%

По данным аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС/ВЗН), проводимого DSM Group, за 1 квартал 2017 года по программе ЛЛО было закуплено лекарств на 31,5 млрд рублей, что на 26,8% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

«Объем закупок в упаковках также снизился на 20%, и в итоге за январь-март 2017 года было приобретено только 22,7 млн упаковок препаратов, что на 5,7 млн упаковок меньше, чем за первые три месяца 2016 года», - говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

ВЗН

В 2017 году Правительством РФ был одобрен бюджет, согласно которому впервые затраты по программе «7 нозологий» сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счет импортозамещения. Это оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объемов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В I квартале 2017 года на препараты, которые входят в список ВЗН, было затрачено 17,6 млрд рублей, что на 35,1% меньше, чем в январе-марте 2016 года. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за первые 3 месяца 2017 составил 1,1 млн упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года закупки сократились на 52,3%).

Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов. Российским компаниям удалось значительно укрепиться на рынке как в программе ВЗН, так и в льготном лекарственном обеспечении в целом.

В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в 1 квартале 2017 года доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 56,4% против 50,1% в январе-марте 2016 года. Однако импортные препараты традиционно обладают более высокой стоимостью (одна упаковка препарата зарубежного производства обходилась государству при закупке в 2154 рубля, в то время как отечественные лекарственные средства стоили в 2,7 раза дешевле - лишь 793 рубля). В результате такого расхождения в ценах зарубежные компании опережают отечественные по объему закупок в стоимостном выражении (67,7% против 32,3%).

Вывод на рынок отечественных препаратов наиболее заметен в программе «7 нозологий». Их доля в 1 квартале 2017 года составила 36,6% в стоимостном выражении и 28,4% в натуральном (в аналогичном периоде 2016 года данные показатели были значительно ниже: 28,4% и 19,3% соответственно). Несомненно, очень большую роль в таком скачке доли рынка российских компаний сыграло переключение в закупках МНН глатирамера ацетат с импортного препарата «Копаксон-Тева» на препарат «Аксоглатиран ФС» («Ф-Синтез»). Несмотря на это из-за сокращения объема бюджетных средств на реализацию программы объем закупок как отечественных, так и импортных препаратов снизился. Падение продаж лекарственных препаратов, производимых за рубежом, было более существенное: -42,5% в стоимостном и -57,7% в натуральном выражении. В отношении закупок средств отечественного производства ситуация не столь плачевна -16,3% в рублях и -29,9% в упаковках.

В I квартале 2017 года список МНН, закупаемых по подпрограмме «7 нозологий», остался неизменным. Наиболее ярко в январе-марте 2017 года проявило себя МНН иматиниб, закупки которого увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 532,6%. Это позволило ему подняться на 14 позиций вверх в рейтинге МНН по стоимостному объему закупок в программе ВЗН.

ТОП-10 МНН в программе ВЗН за I квартал 2017 года

Рейтинг МНН Объем, 1 кв. 2017г., млн руб. Доля, 1 кв. 2017 г.,% Прирост, 1 кв. 2017/1 кв. 2016,% 1 ЛЕНАЛИДОМИД 4 352 24,8 4,3 2 РИТУКСИМАБ 1 975 11,2 -55,6 3 БОРТЕЗОМИБ 1 470 8,4 2,8 4 ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A 1 367 7,8 -36,2 5 ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII 1 205 6,9 -70,0 6 ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ 1 132 6,4 5,0 7 ИМАТИНИБ 791 4,5 532,6 8 ЭПТАКОГ АЛЬФА АКТИВИРОВАННЫЙ 716 4,1 -48,9 9 ОКТОКОГ АЛЬФА 681 3,9 47,3 10 ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B 544 3,1 -31,8

В программе «7 нозологий» на данный момент участвуют 39 компаний. В рейтинге фирм-производителей уже несколько периодов лидирует швейцарская компания Celgene, которая является производителем препарата «Ревлимид». Почти все компании, вошедшие в рейтинг по стоимостному объему закупок, показали сокращение объема реализации. Исключением стали лидеры, занимающие

1 и 2 позиции. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Ф-Синтез», которая показала наращивание объема закупок на 209,8% в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На данный момент в закупках участвуют 3 препарата, производимые данной фирмой. Наибольший вклад в рост продаж корпорации внес бренд «Аксоглатиран ФС».

ТОП-10 производителей в программе ВЗН за I квартал 2017 года

Рейтинг Производитель Объем, 1 кв. 2017, млн руб. Доля, 1 кв. 2017, % Прирост, 1 кв. 2017/ 1 кв. 2016, % 1 CELGENE 4 352 24,79 4,30 2 Ф-СИНТЕЗ 2 279 12,98 209,83 3 БИОКАД 1 995 11,36 -41,15 4 ГЕНЕРИУМ 1 496 8,52 -49,63 5 BAXTER 1 373 7,82 -55,89 6 OCTAPHARMA 1 026 5,84 -35,24 7 F.HOFFMANN 601 3,42 -68,71 8 LABORATORY TUTEUR 599 3,41 -36,20 9 Merck & Co 547 3,12 -42,93 10 JOHNSON & JOHNSON 495 2,82 -35,94

По итогам I квартала 2017 года по программе ВЗН были осуществлены закупки 69 брендов. На ТОП-10 брендов по объему продаж в стоимостном выражении в программе «7 нозологий» приходится около 67%, а ТОП-20 – 86%.

Бренд «Ревлимид» удержал лидирующую позицию в I квартале 2017 года. Прирост объема закупок данного бренда был довольно скромный и составил 4,3%. Новичком ТОП-10 стал бренд «Аксоглатиран ФС» компании «Ф-Синтез». В январе-марте 2016 года бренд не участвовал в программе ВЗН.

Максимальный прирост закупок по сравнению с 1 кварталом 2016 года показал бренд «Адвейт»: 66,2%. Закупки препарата «Коагил» сократились на 54,7%, что является самым заметным падением среди препаратов, вошедших в ТОП-10.

ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в программе ВЗН за I квартал 2017 года

Рейтинг Бренд Объем, 1 кв. 2017, млн руб. Доля, 1 кв. 2017,% Прирост, 1 кв. 2017/1 кв. 2016, % 1 РЕВЛИМИД 4 352 24,8 4,3 2 АЦЕЛЛБИЯ 1 848 10,5 -42,6 3 АКСОГЛАТИРАН ФС 1 036 5,9 New 4 БОРАМИЛАН ФС 763 4,3 16,0 5 АДВЕЙТ 681 3,9 66,2 6 ОКТАНАТ 662 3,8 -42,6 7 КОАГИЛ 602 3,4 -54,7 8 ГЕНФАКСОН 560 3,2 -30,9 9 РЕБИФ 547 3,1 -42,9 10 ОКТОФАКТОР 497 2,8 -51,0

ТОП-10 брендов по натуральному объему значительно отличается от рейтинга брендов по стоимостным объемам. Лидером выступает бренд «Октанат» с долей рынка 12,5%. Бренд-новичок «Аксоглатиран ФС» поднялся на 6 ступеньку рейтинга.

Единственным брендом, который показал рост продаж в упаковках в I квартале 2017 года, стал «Адвейт»: +22,1%. При этом наблюдается существенное снижение объемов бренда «Програф»: сокращение закупок составило 67,6%.

ТОП-10 брендов в натуральном выражении в программе ВЗН за I квартал 2017 года

Рейтинг Бренд Объем, 1 кв. 2017, тыс. упак. Доля, 1 кв. 2017, % Прирост, 1 кв. 2017/ 1 кв. 2016, % 1 ОКТАНАТ 134,4 12,5 -41,3 2 АДВЕЙТ 75,4 7,0 22,1 3 ПУЛЬМОЗИМ 60,1 5,6 -30,5 4 РЕБИФ 56,1 5,2 -43,6 5 ГЕНФАКСОН 54,8 5,1 -36,4 6 АКСОГЛАТИРАН ФС 52,4 4,9 New 7 ОКТОФАКТОР 49,4 4,6 -54,4 8 АЦЕЛЛБИЯ 44,8 4,2 -38,0 9 ТАКРОСЕЛ 40,8 3,8 -39,9 10 ПРОГРАФ 35,7 3,3 -67,6

ОНЛС

Объем государственных закупок по ОНЛС в I квартале 2017 года составил 14,0 млрд рублей, что на 12,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В натуральном выражении наблюдалось более существенное сокращение объема приобретаемых средств (-17,3%), в результате в аптеки для льготных категорий граждан завезено 21,7 млн упаковок лекарств.

По подпрограмме ОНЛС доля отечественных препаратов выросла как в стоимостном выражении (с 21,1% до 26,8%), так и в натуральном (с 52,7% до 57,8%).

В целом в программе в I квартале 2017 года участвовало 295 фирм-производителей. В рейтинге производителей по ОНЛС в основном представлены иностранные компании. Исключение составляет компания, занявшая 5 строчку, - «Биокад» и корпорация «Натива», расположившаяся на 7 позиции в рейтинге. Рост объемов закупок «Биокад» в подпрограмме ОНЛС обеспечен переключением на препараты отечественного производства таких МНН, как трастузумаб и бевацизумаб. Прирост закупок препаратов компании «Натива» на 481% был обеспечен включением в программу таких брендов «Формисонид», «Ипратерол», «Тиотропиум-Натив».

Максимальное падение закупок показали препараты компании F.Hoffmann-La Roche (-52,7%). Основной вклад в значительное снижение объемов продаж внесли бренды «Герцептин» (-91,2%) и «Авастин» (-97,7%).

ТОП-10 производителей в программе ОНЛС I квартал 2017 год

Рейтинг Производитель Объем, 1 кв. 2017, млн руб. Доля, 1кв. 2017, % Прирост, 1 кв. 2017/ 1 кв. 2016, % 1 SANOFI 1 166 8,3 -14,5 2 NOVO NORDISK 1 043 7,5 -20,5 3 ASTRAZENECA 988 7,1 -23,6 4 JOHNSON & JOHNSON 654 4,7 -8,5 5 БИОКАД 643 4,6 295,3 6 NOVARTIS 582 4,2 3,1 7 НАТИВА 573 4,1 481,4 8 F.HOFFMANN-LA ROCHE 565 4,0 -52,7 9 ELI LILLY 461 3,3 -22,7 10 ABBVIE 319 2,3 16,2

В целом по ОНЛС в I квартале 2017 года государство закупило 1419 различных брендов лекарственных препаратов

В рейтинге по стоимостному объему лидируют импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 23%. Практически все бренды, входящие в десятку, снизили свой объем закупок по сравнению с январем-мартом 2016 года. Исключением стали «Хумира» (+12,4%), а также новички рейтинга «Туджео Солостар» и «Гертикад», которые не участвовали в закупках в I квартале 2016 года.

ТОП-10 брендов в программе ОНЛС за I квартал 2017 года

Рейтинг Бренд Объем, 1 кв. 2017, млн руб. Доля, 1 кв. 2017, % Прирост, 1 кв. 2017/1 кв. 2016, % 1 ЛАНТУС 456 3,3 -53,1 2 ТУДЖЕО СОЛОСТАР 376 2,7 New 3 ЛЕВЕМИР 367 2,6 -13,1 4 НОВОРАПИД 345 2,5 -17,0 5 ГЕРТИКАД 328 2,3 New 6 ХУМИРА 304 2,2 12,4 7 КЕТОСТЕРИЛ 292 2,1 -22,4 8 ЗОЛАДЕКС 280 2,0 -31,6 9 СИМБИКОРТ 242 1,7 -50,8 10 СПИРИВА 236 1,7 -30,8