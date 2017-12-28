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DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в ноябре составил 56,4 млрд рублей

28.12.2017

По данным DSM Group, объем российского коммерческого рынка лекарственных препаратов в ноябре 2017 года составил 56,4 млрд руб. (с НДС). По сравнению с октябрем 2017 года емкость рынка снизилась на 6,1%. В сравнении с ноябрем 2016 года в текущем году объемы продаж выросли на 3,7%.

«Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в ноябре 2017 г. по сравнению с октябрем 2017 г. выросла на 1,8% и составила 155,5 руб. Согласно индексу Ласпейреса, в течение ноября 2017 года цены в рублях выросли на 0,8%. В долларовом выражении индекс цен показал падение на 0,5%. Всего же с начала 2017 года наблюдается падение цен на лекарства в аптеках страны: -1,6% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 7,1%», – говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в ноябре 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. сократился по отношению к предыдущему месяцу и при сравнении с ноябрем 2016 года также на 0,1%. На 0,9% относительно ноября 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился (48,3% в ноябре 2016 г. и 46,0% в ноябре 2017 г.). Доля дорогостоящих препаратов в ноябре 2017 года составила 33,6%, что на 3,4% выше веса группы в предыдущем году и на 2,8% выше, чем в октябре 2017 года.

По итогам ноября 2017 года 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам ноября 2017 года на 33% был представлен рецептурными препаратами и на 67% безрецептурными лекарствами, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (51% и 49% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в ноябре 2017 года возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте - Sanofi. ТОП-3 брендов лекарственных препаратов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам ноября 2017 года состоял из таких препаратов, как «Актовегин» (0,7%), «Нурофен» (0,7%); на третьем – «Мексидол» (0,7%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в ноябре 2017 года сократился на 1,2% относительно октября и составил 3 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в одиннадцатом месяце 2017 года уменьшился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 24,7 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в ноябре 2017 г. по сравнению с октябрем выросла на 3,9% и составила 120,2 руб. ТОП-3 производителей БАД занимают 27,6% в ноябре, и рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,1%), PharmaMed (6,8%), «Отисифарм» (5,7%).

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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