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DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в августе составил 52,6 млрд рублей

05.10.2017

По данным DSM Group, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в августе 2017 г. составил 52,6 млрд руб. (с НДС). По сравнению с июлем 2017 г. емкость рынка увеличилась на 5,2%. В сравнении с августом 2016 г. в текущем году объемы продаж выросли на 9,7%.

«Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в августе 2017 г. по сравнению с июлем 2017 г. снизилась на 1,7% и составила 139,4 руб.
Согласно индексу Ласпейреса, в течение августа 2017 года цены в рублях снизились на 1,5%. В долларовом выражении индекс цен показал падение на 1%. Всего же с начала 2017 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 4,2% в рублевом выражении, в долларах США цены снизились на 2,3%», - говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк .

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в августе 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,3% относительно августа 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля выросла на 0,3%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. незначительно сократился (46,6% в августе 2016 г. и 45,9% в августе 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора увеличилась на 0,8%, что сопровождалось (на 1,4%) снижением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 267,5 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в августе 2017 г. составила 32,1%, на 0,6% выше удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,1% меньше, чем в июле 2017 г.
По итогам августе 2017 г. 60% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам августа 2017 г. на 51% был представлен рецептурными препаратами и на 49% безрецептурными лекарствами.
Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в августе 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем – Sanofi. ТОП-3 брендов лекарственных препаратов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам августа 2017 г. состоял из таких препаратов, как «Детралекс» (0,9%), «Нурофен» (0,8%) и «Конкор» (0,7%).
Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе 2017 г. увеличился на 1,9% относительно июля и составил 2,5 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в восьмом месяце 2017 г. увеличился на 4,8% по сравнению с предыдущем месяцем и составил 21,7 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в августе 2017 г. по сравнению с июлем уменьшилась на 2,8% и составила 114,1 руб.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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