Что могут рассказать данные руководству фармкомпании?

И российским, и международным компаниям приходится ежедневно решать сложнейшие задачи, которые влияют на стратегию роста бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В какие препараты стоит инвестировать? Как выявить, оценить и минимизировать риски? Как улучшить финансовые показатели? Как привлечь дополнительные средства для развития бизнеса? Как увеличить индивидуальные показатели специалистов по продажам? И как опережать конкурентов на несколько шагов? Благодаря решениям Tableau, сегодня мы знаем: какими бы сложным ни были вопросы, ответы на них таятся в исторических и оперативных данных предприятия. О том, как заставить данные говорить и какие истории они могут рассказать, и о том, как анализировать информацию «со скоростью мысли», рассказывает Мария Богданова, руководитель департамента FPM&BI компании Navicon.

Активные бизнес-пользователи уже давно готовы перейти на новый уровень аналитической культуры, где скорость не идет вразрез качеству, а многочисленные источники информации и сложный ИТ-ландшафт – не проблемы. Им не требуется привлекать ИТ-службы для настройки и изменения отчетов или прав доступа. Они ожидают, что система сама подсказывает, как лучше предоставить данные, чтобы быстрее их понять и принять соответствующие решения. К счастью, современные системы визуализации данных действительно помогают бизнесу осуществить переход на кардинально новый уровень высокоэффективного бизнес-анализа.

BI для улучшения финансовых показателей фармкомпании

Самый важный вопрос, который волнует всех заказчиков: могут ли средства анализа и визуализации данных улучшить финансовые показатели? Да, могут. Но для начала необходимо пересмотреть отношение к «воронке продаж» – это удобное, но не вполне точное определение для описания процесса продаж. Далеко не все потенциальные клиенты проходят путь от «холодного звонка» до этапа закрытия сделки. Значит, важно рассматривать «воронку» не только в количественных показателях, но и в суммовых.

Воронка продаж должна адекватно отображать информацию, чтобы своевременно выявлять проблемы. К примеру, несмотря на стабильно хорошие количественные показатели, суммовые могут на определенном этапе начать сокращаться. Это плохая ситуация. Часто, чтобы найти причины ее возникновения, не только аналитикам требуются дни и даже недели.

Менеджеры по продажам, специалисты по дистрибуции, бренд-менеджеры актуализируют свои отчеты, составляют таблицы и сложные вычисления, тогда как драгоценное время на корректировку планов стремительно уходит.

Но сегодня современные средства визуализации данных позволяют в буквальном смысле увидеть полную картину : в одно мгновение представить на одной информационной панели все необходимые данные, чтобы оперативно принять решение и избежать упущенных возможностей:

Соотношение количественных и суммовых показателей;

Первичные продажи в упаковках и суммах;

Динамика изменений и процента изменений относительно предыдущих периодов;

Динамика продаж по брендам;

Линии трендов;

Интерактивная карта с регионами присутствия.

BI для быстрого мониторинга показателей

Еще недавно это казалось невозможным. Приходилось жертвовать либо скоростью в ущерб точности, либо информативностью в целях легкости восприятия. Но успешный бизнес не терпит компромиссов. Чтобы решения принимались быстро и верно, нужно постоянно находиться в контакте с данными и получать ответы на свои вопросы.

Стандартные методы могут показать вам сумму задолженности. Тогда как современные средства визуализации позволяют представить данные в виде аналитической истории. Разложив ситуацию по клиентам, истории сотрудничества, по объемам продаж, результатам договорной деятельности, вы можете выделить ключевых клиентов, приносящих наибольшую пользу вашему бизнесу в численных и количественных показателях. С помощью полученных данных вы можете выделить критические ситуации, например, узнать, какие из старых и ключевых клиентов негативно влияют на развитие компании, а кто из «новичков» обладает наибольшим потенциалом и принесет больше прибыли.

Вы можете не только увидеть динамику платежей и график длительности задолженности, но и представить договорные отношения в хронологическом порядке, применить фильтры по проценту или размеру задолженности, отсортировать по менеджерам или актуальности клиентов, графически превратить в любую форму, применить раскраску и адаптировать для просмотра не только на стационарном компьютере, но и на любых мобильных устройствах. Но самое важное, с помощью систем визуализации данных все инструменты для создания идеального отчета, не оставляющего открытых вопросов, будут всегда у вас под рукой.

BI для улучшения имиджа компании

Данные, полученные в ходе анализа каналов коммуникаций и медиа-площадок, могут рассказать вам о том, какие из них наиболее популярны, какие используются для получения информации о бренде и новостях компании, что ищут клиенты, какие вопросы они задают. Таким образом вы можете создать или скорректировать имидж, предоставить посетителям сайта или сообществ в социальных сетях необходимую информацию, а анализ тональности упоминаний бренда позволит эффективно работать с негативом.

При помощи средств визуализации и анализа вы можете преобразить данные, полученные из Google Analytics или Яндекс.Метрик, и увидеть соотношение аналитик, провести кластерный анализ, сгруппировав данные на основе скрытых закономерностей, выделить несколько групп кластеров, исключить, уточнить поиск или перегруппировать. Вы узнаете, в какое время и с каких устройств пользователи заходят на сайт, какие ссылки работают эффективнее, и в результате получите ответ на вопрос: «Когда и как лучше публиковать информацию на медиа-площадках».

BI для повышения эффективности сотрудников

Все крупные фармпроизводители в стране имеют свой штат медицинских представителей, а каждый «полевой» сотрудник обходится компании от 2 до 5 миллионов рублей в год. Им в работе помогают и мобильные инструменты, и системы класса CRM. С помощью мониторинга показателей вы всегда можете видеть индивидуальные показатели каждого отдельного менеджера по продажам или работе с медицинскими представителями и учреждениями. Информативный план-факт анализ по менеджерам позволит сосредоточиться на достижении целей, выявит тех, кто перевыполнил план, или раскроет причины его невыполнения.

В анализе персонала вы можете учитывать половозрастные характеристики, грейды, должности, соотношение даты приема и увольнения. Это позволит узнать продолжительность работы сотрудников, выявить периоды массовых увольнений или короткий срок службы, что может свидетельствовать либо о неправильном процессе подбора, либо о моральном климате в компании, и устранить негативные факторы, прямо или косвенно влияющие на эффективность персонала. Иными словами, вы можете узнать больше о здоровье вашего HR-бренда, если будете знать больше о ваших сотрудниках.

Объединив инструменты бюджетирования, управления продажами и работы с клиентами с современными инструментами анализа и визуализации данных Tableau, предприятия фармотрасли получат возможность не только эффективно управлять бизнес-процессами, но и быстро понимать полученную информацию и оперативно действовать, а значит , всегда оставаться на несколько шагов впереди своих конкурентов.

Источник публикации: Navicon