Аптечный сегмент БАД. Интерактивная аналитика

Мы уже разбирали динамику аптечного сегмента ЛП. Вторым по популярности сегментом в аптеках являются биологически активные добавки. По итогам 1-го полугодия 2017 г. БАД заняли около 4% в стоимостном выражении в структуре продаж. 2015—2016 гг. стали «провальными» для аптечных БАД. В 1-м полугодии 2017 г. ситуация изменилась.
Представляем аптечный сегмент БАД по итогам I-II кварталов 2017 года – приложение к статье «Дорога в БАД», опубликованной в «ФВ» №27 за 2017 г.
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