Аптечная лояльность. Данные исследования компании Ipsos Healthcare

Как часто сетевые и несетевые аптеки прибегают к программам лояльности? Какие формы наиболее популярны у провизоров сетевых и несетевых аптек?

Представляем интерактивную аналитику по данным осенней волны Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» от компании Ipsos Healthcare, осень 2017 года.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 31 января 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».