Аптечная лояльность. Данные исследования компании Ipsos Healthcare

Как часто сетевые и несетевые аптеки прибегают к программам лояльности? Какие формы наиболее популярны у провизоров сетевых и несетевых аптек?
Представляем интерактивную аналитику по данным осенней волны Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» от компании Ipsos Healthcare, осень 2017 года.
Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:
- переключать вкладки,
- изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,
- просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.
Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.