Турецкий гамбит

В ноябре 2006 г. в мировой фарме произошло поистине революционное событие. С легкой руки аналитиков исследовательской компании IMS Health в лексикон вошло понятие «быстроразвивающиеся фармацевтические рынки». Ими назвали Китай, Бразилию, Индию, Мексику, Южную Корею, Турцию и Россию, которые по темпам развития фармрынков значительно, порой в два раза, обошли прежних лидеров — страны ЕС, США и Японию. Этим странам пророчили светлое фармацевтическое будущее — ежегодный рост рынков на десятки процентов, многомиллиардные инвестиции в производство и разработку новых лекарств.

Горькая доля рынка

Однако мировой экономический спад 2008 г. внес свои коррективы. Многие страны из этого списка поддались соблазну и усилили государственное вмешательство в фармотрасль. Особенно пострадала Турция — в этой стране государство начало жестко контролировать ценообразование. Вкладываться в разработку, испытания, производство и вывод на рынок инновационных препаратов турецкие предприятия не стали. Проще было наладить выпуск уже известных молекул, закупить в том же Китае фармсубстанции. Локальные компании, которые могли бы заниматься разработками инновационных препаратов, не смогли наладить этот процесс, а вскоре потеряли к нему интерес и сосредоточились на выживании. К тому же исчерпал себя и экономический эффект от производства дженериков. А выжить, то есть не потеряться под натиском транснациональных фармкомпаний, можно одним способом: быстро наладить производство дженериков хотя бы для удовлетворения внутреннего спроса. Внутренний турецкий дженериковый рынок не обеспечил развитие, а на внешний они так и не вышли.

Эту тенденцию отражает статистика. Аналитики IEIS зафиксировали, что в стране действительно выросло производство дженериков, только в 2015 г. на 16,4%, достигнув 4,76 млрд лир. Те аналоги, которые раньше ввозились в страну, стали производиться локально: в 2009 г. Турция импортировала 15% дженериков, а в 2015 г. — всего 6%. Не может не радовать Большую фарму рост импорта оригинальных препаратов: в 2009 г. в страну ввозилось 85% дорогостоящих оригиналов, а в 2015 г. — уже 94%. На долю турецких производителей остался низкомаржинальный дженериковый рынок, а Big Pharma осталась при выгодных оригиналах.

Происки Большой фармы

Казалось бы, при чем здесь турецкий фармрынок? Что-то мне подсказывает, что у нас в стране разыгрывается турецкий вариант: пока все радуются росту отечественной фармы, «отрыву» у Большой фармы крупных кусков, выходят дженерики, продукты по высоким ценам. Строятся новые заводы, изначально позиционируемые как «кладбище блокбастеров», в это инвестируются немалые деньги, в том числе и квазигосударственные. В общем — красота, только сладких кусков остается все меньше.

Между тем стоит обратить внимание на тревожные звоночки. Российские фармкомпании неактивно развивают производство собственных субстанций. До 90% всех ЛП, выпускаемых в России, — препараты не из собственной субстанции.

Российских производителей лекарств ожидает судьба их турецких коллег: вытеснение компаниями Большой фармы в низкомаржинальный сегмент дженериков, где выживут не все. Уже сейчас можно наблюдать схватки «бульдогов под ковром» на аукционах — идет давление на цену.

Скорости движения под откос неожиданно решили добавить и регуляторы, которые с подачи AIPM и западных лоббистов начали обсуждать ограничение рентабельности при регистрации и принудительной перерегистрации цен на отечественные ЛП. Это ведет к вымыванию собственного капитала российских компаний, остановке всех проектов, в том числе и по разработке инновационных молекул. А это на руку иностранным компаниям, потому что при таких условиях в течение ближайших нескольких лет отечественная фарма просто загнется.

Три ступени в будущее

И за счет чего российской фарме расти дальше? Производители, судя по всему, собираются вкладываться в копирование дорогих импортных препаратов, не защищенных патентами. Даже если правовые аспекты такого маневра разрешатся, инерции этого пинка нашей фарме хватит на пару-тройку лет. Тогда станет понятно, успели российские производители начать работу над инновационными продуктами или их все же ждет борьба за жизнь на низкомаржинальном дженериковом рынке, открытом всем ветрам свободной конкуренции. Может быть, настало время отвлечься от игр с дженериками и биоаналагами и начать разрабатывать собственные оригинальные препараты?

На мой взгляд, у нас недооценена трехступенчатая система закупок, предложенная Минпромторгом в 2016 г. Система предусматривает преференции в первую очередь поставщикам лекарств, производство которых на всех стадиях технологического процесса, включая синтез субстанции, осуществляется на территории России. Такой подход одновременно и стимулирует, и помогает развитию производства субстанций в стране. Реализация трехступенчатой системы приведет не только к консолидации рынка, что тоже важно, но и к формированию компетенций в области разработки новых препаратов.

Несмотря на то, что подобная политика уже принесла плоды в Бразилии, Индии и Китае, благодаря усилиям наших иностранных коллег данная инициатива забалтывается, ее экономический смысл размывается с помощью довольно слабых аргументов о конкуренции и свободной торговле. Из истории мы помним, что с этих аргументов начинались два столетия назад опиумные войны в Китае. При том, что те же западные государства свои рынки защищают.

Наш путь — в развитии экспорта, углублении производства в России, модернизации инфраструктуры и научно-технической базы отрасли. В течение ближайших двух-трех лет, я думаю, станет понятно, получилось ли у российских производителей начать работу над инновационными продуктами, или их ждет борьба за выживание на фоне повышающихся цен на импортированную субстанцию и плохо контролируемых производственных издержек.