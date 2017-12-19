Окно в Европу

В прошлом году компания «Сотекс» получила европейский сертификат GMP и активно занялась выводом на европейский рынок своих продуктов. Но выход на новые рынки — это не только развитие своей компании за рубежом, он дает возможность значительно расширить пул стратегических партнеров и привлечь дополнительные инвестиции в Россию. О том, какие формы сотрудничества может предложить иностранным фармпроизводителям российская фарма, а также о планах по расширению своего присутствия в Европе в рамках рубрики «У редакционного камина» рассказал генеральный директор компании «Сотекс» Вадим Яцук.

Усилить мощность

— Весной текущего года ГК «Протек» закрыла сделку по покупке производственных мощностей компании «Рафарма». Что заложено в стратегию развития площадки?

— Если в целом посмотреть на историю компании «Сотекс», а в этом году ей исполнилось 18 лет, то она создавалась как производственный сегмент Группы компаний «Протек». И завод «Сотекса» в Сергиевом Посаде ориентировался только на выпуск инъекционных форм. Однако компания росла, развивалась, появлялось множество новых продуктов, которым стало тесно на этой площадке. Именно поэтому было принято решение о строительстве второго производственного комплекса по выпуску твердых форм. В настоящий момент проект в разработке. Параллельно мы думали о дальнейшем развитии. Безусловно, выбор еще одной площадки сложен. Когда ГК «Протек» рассматривала вариант приобретения мощностей «Рафармы», решение принималось непросто. Ведь по сути «Рафарма» по своим объемам и возможностям — это как пять заводов «Сотекс». Проект масштабный, но в то же время он позволяет на долгие годы решить вопрос с развитием собственных производственных площадок по выпуску препаратов. Конечно, у нас есть множество проектов с контрактными производителями, как в России, так и за рубежом, но до приобретения «Рафармы» большой уверенности в надежности тылов не было. Развиваться только на контрактных площадках достаточно сложно, потому что завтра у партнера могут появиться собственные продукты и ему будет некомфортно соседствовать.

Кроме того, планировать новые продукты в условиях контрактования тоже тяжело: нет уверенности в том, что вы легко найдете партнера-производителя. Поэтому, на мой взгляд, Группой компаний «Протек» было принято правильное, серьезное решение. «Рафарма» — это тот объект, который отвечает всем нашим запросам.

— В октябре прошлого года «Сотекс» получил европейский сертификат GMP. Как вы оцениваете работу иностранного инспектората?

— Будем откровенны, когда российская компания выходит на европейский рынок, к этому событию относятся осторожно. Российская фарма — малоизведанный объект. Иностранцы смотрят пристально, задают много вопросов. Наш департамент качества серьезно подошел к этому вопросу, и со всей объективностью могу сказать, что мы были хорошо готовы к инспекторату. Проходить его было несложно, но этому предшествовало несколько лет упорной работы. Европейский инспекторат, в свою очередь, придирчиво изучал производство, такой подход типичен для любого рынка.

Пробный шаг

— Чем вам интересен международный рынок? Какие страны Евросоюза в первую очередь попали в зону внимания компании?

— Когда мы задумались о европейском GMP, оценивали ситуацию одновременно с двух сторон. Первая цель — открыть дорогу для локализации в России. Несмотря на то, что с зарубежными компаниями нас связывают прочные партнерские отношения, мы производим множество препаратов для зарубежных компаний и делаем это качественно, нам хотелось, чтобы европейский регулятор подтвердил это официально.

Если локализовываться в России — значит, идти в «Сотекс». Вторая цель — развитие экспортного направления. «Сотекс» в настоящий момент поставляет продукцию в 11 стран мира. В этом году открыли новое для себя направление — Латинскую Америку. Множество препаратов регистрируем в странах ближнего зарубежья. Поэтому задумались, почему бы, имея большой опыт, не добавить к этому пулу европейские страны? Почему бы не стать контрактным партнером для них? Логистическое «плечо» короче, высокое качество, большие возможности по сервису... Первый шаг в Европу был сделан после получения европейского сертификата GMP. Мы зарегистрировали первый продукт. Партнер нашелся быстро. В настоящий момент у нас есть регистрационное удостоверение для Чехии. Кроме того, разрабатываем партнерские отношения с Португалией, Словакией и Польшей. Первые поставки запланированы на первый квартал 2018 г. В очереди уже следующие продукты, которые интересны нашим партнерам.

Я считаю, что наш путь — пример для любой российской компании по выходу на международные рынки. Надо не бояться расширять горизонты, потому что иностранные партнеры не только заказывают продукты для себя, они рассматривают нас как контрактную площадку. Сегодня, для того чтобы выйти на российский рынок, не обязательно строить собственный завод и выстраивать систему продвижения. Можно прийти к партнеру и локализовать продукт, остальное сделаем мы.

— Какие продукты интересны иностранным партнерам?

— В Европу надо приходить с инновационными препаратами, только этим можно удивить европейский рынок. И такие продукты у российских компаний есть. Порой мы боимся идти с ними, потому что затраты велики. Это так, но и перспективы очевидны. В этом случае, конечно, нужен партнер, который увидит перспективу развития уникального продукта. Что касается препарата «Сотекс» — партнер выбрал из нашего портфеля то, что интересно его стратегии на сегодняшний день. Мы этим воспользовались, это лишь первый шаг. Российский рынок достаточно своеобразный, тот портфель, которым мы оперируем, не всегда интересен Европе. Это особенности, нюансы, сложности, но не повод думать, что европейский рынок для нас закрыт. В нашем портфеле есть продукты, будущее которых мы видим и в России, и в мире.

На одном языке

— Какие цели преследовала компания, приняв участие в международной выставке CPhI Worldwide и в «круглом столе» немецкого Союза производителей лекарств?

— Ранее наше присутствие на таких больших выставках, как CPhI, было связано с поиском новых партнеров и продуктов. В этом году, безусловно, мы вели переговоры с партнерами, но впервые приехали не как гости, а как полноправные участники. И для нас, и для многих зарубежных компаний участие российской компании, имеющей европейский сертификат GMP, стало событием. Был сделан серьезный шаг к тому, чтобы мир увидел, на что способен производственный сегмент ГК «Протек». После этого компания была приглашена в Бонн на заседание «круглого стола», в ходе которого мы рассказали о наших производственных площадках, о возможностях по продвижению, регистрации, партнерству в России. Интерес у зарубежных коллег есть. Я думаю, приходит осознание того, что за последние 10 лет российская фарма сильно изменилась. Она выросла не только с точки зрения качества, компетенций, экспертизы, но стала в принципе эволюционно другой, чему способствовала политика государства по развитию фармпромышленности. Немецкие партнеры с интересом отнеслись к предложениям о размещении своих производств. Сразу же несколько крупных компаний дали посыл своим представительствам выйти на этап разработки соглашений о сотрудничестве. Такое партнерство работает в том числе и на имидж России.

— Пугает ли их сохраняющаяся в России тенденция импортозамещения?

— Государство любой страны старается поддержать собственного производителя, но под это можно подстроиться. Необходимо искать способы развития, когда появляются какие-то ограничения, что с успехом и делают иностранные компании на российском рынке благодаря взаимовыгодному партнерству.

Держать баланс

— Ваш прогноз на 2018 г.? Какие тенденции будут преобладать на рынке, какие цели ставит перед собой «Сотекс»?

— Я думаю, основной темой следующего года станет маркировка. Она важна и для нас, мы активно готовимся к внедрению проекта. Но опасения, связанные со скоротечностью процесса, все же остаются. У нас большие планы по трансферу технологий на производственные площадки «Рафармы». Архиважная задача — позволить компании быстро набрать форму. Мы продолжим развивать продуктовый портфель, работать над оптимизацией затрат. В целом по рынку могу отметить серьезное ужесточение конкурентной борьбы. Аптечные сети — это шлагбаум, с которым надо считаться, находить взаимную выгоду, которая позволит развиваться. Думаю, что следующий год будет для всех успешным. Россия становится серьезной державой с хорошим потенциалом развития. Импортозамещение позволяет развивать экспортные компетенции. И у всех есть возможность активно заниматься этим направлением.