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Непрерывное фармобразование: опять зачетка

25.12.2017
Фото: www.istockphoto.com

Елена Неволина и Мария Литвинова отвечают на вопросы фармацевтов и провизоров об аккредитации и непрерывном фармацевтическом образовании.

Одни фармспециалисты уже вступили в систему непрерывного фармобразования (НФО), другим это еще предстоит. В большинстве своем и первые, и особенно вторые мало осведомлены о нем в подробностях. Елена Неволина, исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная фармацевтическая палата» (НФП), и Мария Литвинова, заместитель исполнительного директора Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» и заместитель исполнительного директора НФП, любезно согласились прояснить некоторые вопросы НФО для читателей «Катрен-Стиль».

Но прежде немного общей информации о месте НФО в процедурах аккредитации. До 1 января 2016 г. фармработники допускались к профессиональной деятельности (на пятилетний срок) через процедуру сертификации специалиста, необходимым условием для которой являлось прохождение обучения на цикле повышения квалификации. И так каждые 5 лет.

После этой даты в РФ постепенно внедряется другая процедура допуска к профессиональной деятельности – аккредитация специалиста. В частности, через нее начиная с 2016 г. проходят выпускники фармвузов. Освоение программы высшего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) «Фармация» (уровень специалитета) еще не дает им право на работу по специальности. Для этого выпускник должен пройти также первичную аккредитацию специалиста, которая дает допуск к профессиональной деятельности на 5 лет.

Чтобы по истечении этого срока продолжить работать по специальности следующие 5 лет, необходимо пройти еще одну аккредитацию (реаккредитацию). Так вот, допуск к ней возможен только после получения непрерывного фармобразования в течение этих самых 5 лет между одной аккредитацией и следующей.

НФО проходит не по общему для всех плану, а по индивидуальному, который формируется самим фармспециалистом. Для поддержки процедур непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМиФО) Минздравом РФ запущен специальный портал edu.rosminzdrav.ru. На нем можно не только ознакомиться с информацией об НФО, но и завести личный кабинет, чтобы из него формировать этот самый индивидуальный план.

- Как в настоящее время соотносятся системы сертификации и аккредитации?

Елена Неволина: Действительно, у нас на сегодняшний день пока еще функционируют две системы. Одна старая – условно говоря, подтверждение квалификации один раз (одним компактным курсом) в 5 лет и получение сертификата специалиста.

Но можно выбрать и новую систему аккредитации, с непрерывным фармацевтическим образованием. Кроме выпускников 2016 г. и последующих лет, в нее включаются лица, получившие сертификат специалиста после 1 января 2016 г.

То есть нужно зайти на сайт edu.rosminzdrav.ru и там определиться: либо выбрать пока старую систему – этот классический «одноразовый» 144-часовой цикл обучения/повышения квалификации…

- …возможность выбора старой системы предоставляется в последний раз?

Елена Неволина: …согласно плану-графику Минздрава о переходе на систему аккредитации, – да, в последний раз… либо (второй вариант) вступить в НФО.

- Прежде чем приступить к разговору о деталях НФО: в чем, на ваш взгляд, преимущество системы аккредитации перед системой сертификации и, соответственно, НФО перед разовым циклом повышения квалификации?

Мария Литвинова: В первую очередь в актуализации по времени. Сертификат сейчас в какой-то степени превратился в формальность. Обучение в рамках сертификационного цикла происходит всего один раз в 5 лет, а проверяющие могут прийти в аптеку в любой момент.

А что делают проверяющие – они, по сути, проверяют наличие у руководителя и работников аптечной организации актуальных, а не устаревших (со времени прохождения сертификационного обучения) знаний, иначе говоря, знаний, которые необходимы сегодня, сейчас. Вот, например, вышли новые приказы, вот изменились правила отпуска лекарственных препаратов – это всё профессиональные знания, которые следует пополнять вовремя и постоянно, а не раз в несколько лет.

Елена Неволина: Да, за 5 лет отраслевая нормативная база и, соответственно, аптечная практика могут развиваться очень динамично, претерпеть большие изменения. И специалист, только что получивший сертификат, может выпасть из этой динамики, что скажется на его профессиональных знаниях, навыках и качестве работы аптечной организации.

- Я выделил из ваших комментариев следующие преимущества системы аккредитации: первое – ее актуальность, которая выражается в непрерывном характере профессионального образования…

Мария Литвинова: можно сказать, постоянном…

- …да, постоянном; и вытекающее из первого второе преимущество – бо̒льшая практичность системы аккредитации по сравнению с формальностью системы сертификации.

Елена Неволина: Совершенно верно. Система аккредитации более гибкая; она направлена на решение сиюминутных проблем. По мере возникновения профессиональных вопросов специалист может сразу найти себе образовательное мероприятие или программу, которые помогут эти вопросы решить.

- В ходе НФО специалисты получают зачетные единицы, число которых равно количеству академических часов обучения. Имеется ли полная ясность в вопросе о том, сколько этих единиц должен набрать фармспециалист за 5 лет?

Продолжение интервью читайте по ссылке

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Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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