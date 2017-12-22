Голова кругом

Головокружение - симптом более 80 заболеваний, констатируют эксперты.

Приступы головокружения, или вертиго которые часто считают лишь признаком усталости, могут быть вызваны целым рядом патологических процессов в организме. Специалисты бьют тревогу – распространенность вертиго очень велика. Но главная беда в том, что врачам сложно диагностировать причину недомогания. Во-первых, пациенты не знают, к какому врачу обратиться с этой проблемой, во-вторых - возможности терапевтов, а чаще всего именно к ним вначале идет человек, страдающий вертиго, крайне ограничены. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году компанией Abbott, прежде чем пациенту диагностируют реальную причину возникновения вертиго, ему приходится проконсультироваться минимум у 4 разных специалистов.

Один в поле не воин

Возникновение приступов головокружения пугает человека, и после нескольких попыток решить эту проблему самостоятельно, дорога лежит в кабинет врача. Результаты исследования свидетельствуют о том, что из-за регулярных переработок более 67,5% респондентов сталкиваются с проблемами со здоровьем. При этом каждый четвертый опрошенный заявил, что испытывает приступы головокружения. У половины респондентов с головокружением сталкивались пожилые родственники.

Приступы головокружения часто заставляют менять привычный образ жизни. Каждый пациент может описывать свое состояние по-разному, все зависит от индивидуальной чувствительности. Потеря равновесия, тошнота, потливость, повышенная тревожность и учащенное сердцебиение - симптомы, сопровождающие вертиго.

«Зачастую самая большая проблема, связанная с головокружением, - во внезапности и непредсказуемости приступов. В результате, головокружение, неустойчивость, тошнота могут развиться в любое время и в любом месте. Все это пугает больного, и ограничивает повседневную активность», - объяснил д.м.н., профессор кафедры неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Максим Замерград.

Однако внимание данной проблеме уделяют недостаточно, констатируют специалисты. Чаще всего головокружение воспринимается самим человеком лишь как симптом переутомления. Но выявить самостоятельно, с чем связано возникновение головокружения, невозможно: если синдром проявляется довольно часто, без помощи врача не обойтись.

«Вестибулярное головокружение (вертиго) - очень распространённый симптом со множеством причин, найти которые бывает непросто. Приступы головокружения нельзя игнорировать, ведь за ними могут скрываться опасные заболевания. При появлении головокружения необходимо обязательно обратиться к врачу», - комментирует Максим Замерград.

Сложность диагноза

Как констатируют аналитики, вертиго – одна из самых распространенных медицинских жалоб. В среднем, ежедневно, один из пациентов, пришедших на прием, указывает на проблемы, связанные с головокружением.

Но поход к врачу далеко не всегда заканчивается постановкой правильного диагноза. Каждый четвертый из тех, кто обращался к врачу с проблемой головокружения, шли на прием к неврологу. Другие делали выбор в пользу терапевта, отоларинголога или кардиолога. Обычно пациенту приходится проконсультироваться как минимум с 4 разными специалистами для того, чтобы диагностировать реальную причину возникновения вертиго.

«Большинство заболеваний, вызывающих головокружение, излечимы. Но даже в тех случаях, когда радикального лечения нет, например, при болезни Меньера или вестибулярной мигрени, можно подобрать лечение, которое сократит и облегчит приступы», - объясняет Максим Замерград.

Помощь рядом

Методы лечения вертиго могут включать медикаментозную, физическую, когнитивно-поведенческую терапию или хирургическое вмешательство. Иногда избавиться от проблемы помогает комбинированный подход к лечению. При этом важно понимать, что результаты терапии напрямую зависят от причин возникновения головокружения.

Врач, который специализируется на проблемах, связанных с головокружением – отоневролог. Их в России не так много. Найти специалиста, который способен диагностировать заболевание и назначить грамотное лечение помогут в специализированных центрах отоневрологии.

«В России открыто около 100 «кабинетов головокружения», где пациент может получить квалифицированную помощь. Залог правильного подбора терапии заключается в своевременной и точной диагностике, а правильная постановка диагноза требует специализированного оборудования. Именно отоневрологи ведут прием в кабинетах головокружения», рассказала Татьяна Владимирова, медицинский директор Abbott Россия.

В настоящий момент в 39 городах России открыты «кабинеты головокружения». Их уникальность заключается в наличии всего необходимого оборудования и четко разработанного плана действий в каждом конкретном случае.

Пациенту, который обращается за помощью к специалистам этих центров, назначается полная диагностика и консультация врача — отоневролога, который специализируется на проблемах вестибулярного аппарата, и совмещает в себе функции и знания как невролога так и отоларинголога .

Как отмечают врачи, самая частая причина головокружения – ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение). Оно диагностируется в 30-40% случаев. В этом случае, для того чтобы поставить правильный диагноз и избавить пациента от головокружения, необходимо определить какой канал внутреннего уха поврежден, и провести лечебный маневр. Таким навыком обладают лишь немногие специалисты в России, поэтому сделать это возможно только в «кабинетах головокружения».

Помимо оказания помощи пациентам, проект помогает увеличить число врачей, которые получают всю необходимую информацию не только о причинах вертиго, но и действенных методах лечения приступов головокружения.

Даже если в городе пока не открыт специализированный центр, это не означает, что пациенты, живущие там, остаются один на один со своей проблемой. Поддержку можно получить и в режиме онлайн.

Для того чтобы сделать первый шаг к решению проблемы вертиго, конечно, нужно понять ее причины. В этом поможет сайт vertigo.ru. Здесь собрана вся информация о головокружении, даны ответы на самые распространенные вопросы. На карте страны отмечены ближайшие к месту проживания пациента «кабинеты головокружения».

В дополнение к ресурсу, выпущено мобильное приложение Acare Vertigo RU, которое содержит набор упражнений для вестибулярной реабилитации. Как известно, специальная гимнастика, которая регулирует кровоток, является важной частью комплексного лечения вертиго. Знать о своей проблеме - значит иметь конкретный план действий.

«Вся деятельность компании Abbott направлена на то, чтобы помогать людям жить полной жизнью благодаря хорошему здоровью. Мы считаем, что наше обязательство перед пациентами выходит за рамки безопасного и эффективного лечения. Очень важно, чтобы, столкнувшись с заболеванием, человек имел возможность получить достоверную доступную информацию о нем, и его лечении, чтобы иметь возможность обсудить это с врачом», – пояснила Татьяна Владимирова, медицинский директор Abbott Россия.

Главное, что необходимо понять – головокружение – это не самостоятельное заболевание, а симптом, который нельзя игнорировать. Своевременное обращение к врачу поможет в постановке точного диагноза, правильно подобранная терапия способна решить проблему головокружения и предотвратить развитие осложнений.