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Фармацевтический забег «Марафона»

19.06.2017
«Фармацевтический вестник» Май, 2017 №18

Новая компания заинтриговала рынок

Пожалуй, одним из главных событий прошедшего Российского фармацевтического форума Адама Смита стало объявление о создании новой фармкомпании — «Марафон Фарма». Она вошла в инвестиционный холдинг Александра Винокурова «Марафон Групп». О появлении фармацевтического субхолдинга было объявлено за день до форума, а на самом форуме подписана сделка по приобретению 50% плюс одна акция предприятия «Форт». О «Марафон Фарме» говорили с трибун, в кулуарах. Управляющим директором фармнаправления назначен Игорь КРЫЛОВ, который любезно согласился ответить на несколько вопросов обозревателя «ФВ».

— Игорь, что вас привлекает в проекте «Марафон Фарма»? Почему вы согласились на эту должность?

— В проекте привлекает прежде всего амбициозность. Он предполагает не просто повторение предыдущего опыта, но и его значительное расширение. «Марафон Фарма» инвестирует во все этапы создания ценности в области фармацевтики. Это разработка и производство лекарственных средств. Здесь инвестиции сфокусированы на наших заводах «Синтез» в Кургане и «Биоком» в Ставрополе и на номере один в производстве антисептиков «Бентус Лаборатории». Кроме того, произошло подписание сделки по покупке контрольного пакета предприятия «Форт», дающей право надеяться на лидерство в области иммунологических продуктов. Это входящая в TOP5 отечественных дистрибьюторов компания «СИА Интернейшнл», исторически заслуженно занимающая это место. И третье — розница, состоящая из сетей «А-Мега» и «Да здоров». Но самое главное, что меня привлекло в проекте, это люди, которые стоят во главе бизнеса, акционеры — Сергей Захаров и Александр Винокуров, и команда менеджеров. В дистрибуции это Сергей Пивень с большущим опытом работы. Андрей Гусев — в аптечном сегменте. Это будет, наверное, крупнейший проект в его жизни, потому что открыть 3,2 тыс. аптек за два года не удавалось до этого никому. И Андрей Загорский, который улучшает эффективность работы производственных площадок.

— Какова ваша роль в проекте? На чем вы будете фокусироваться?

— Формально я занимаю позицию управляющего директора и отвечаю за развитие всех трех направлений, а также за формирование стратегии фармацевтического субхолдинга «Марафон». То есть в первую очередь буду работать над операционной эффективностью, а в оставшееся время думать над стратегическими проектами.

— Можете рассказать об иммунобиологическом направлении? Все-таки это сложный рынок, один заказчик. Почему вам это интересно?

— Если проанализировать, то российских частных фармкомпаний, инвестирующих в область иммунобиологии, работающих с управляемыми инфекциями, не так много. Мы считаем, что сюда необходимо инвестировать. Эффект от инвестирования не только монетарный, но и социально значимый. Вывод на рынок доступных вакцин сохраняет миллионы жизней детей. Несмотря на то, что российский Национальный календарь прививок достаточно полон, здесь есть чем заняться в рамках государственно-частного партнерства. Нам предстоит большая работа по разработке портфеля, выводу на рынок вакцин или улучшению потребительских качеств продуктов, которые уже известны на рынке.

— Какую задачу перед вами поставили собственники компании на ближайшие несколько лет?

— Многократное увеличение текущей стоимости — это основная задача. Мы не будем касаться цифр. Нам сейчас нужно доработать стратегии всех сегментов и последовательно добиваться поставленных целей.

— Фармсообществу более всего интересно, удастся ли добиться целей в аптечном направлении.

— Я бы ответил вопросом на вопрос: как будет выглядеть рынок уже через три года, когда основные группы, которые консолидировали продуктовый ритейл, полностью восполнят дефицит предложения в области фармацевтики? Что произойдет с аптечным рынком, который есть сегодня? Дело в том, что проект, который возглавляет Андрей Гусев, предполагает бурное развитие крупнейшей сети, больше трех тысяч аптек. Это действительно бизнес с критической массой, бизнес, который обладает торговыми преимуществами, потому что строится в рамках серьезного контракта с X5 Retail Group. Аптеки будут представлены внутри магазинов всех трех уровней группы.

— Вам лично какой сегмент наиболее интересен? Исторически вы связаны с производством.

— Безусловно, тон задают продукты, которые формируют нематериальные активы группы. То есть продукты, которые обладают признаками интеллектуальной собственности, особенно те, которые можно защитить и капитализировать. Поэтому, конечно, мы будем концентрироваться на продуктовом наполнении работы всех активов.

Автор: Елена Калиновская
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Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
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В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
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