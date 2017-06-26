Утверждены три профстандарта в области фармацевтической деятельности

Утверждены профессиональные стандарты по специальностям:
- провизор-аналитик,
- специалист в области управления фармдеятельностью
- специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств.
Соответствующие приказы опубликованы министерством.
- Приказ Минтруда России № 427н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Провизор-аналитик"» (Зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2017 № 46958).
- Приказ Минтруда России № 428н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области управления фармацевтической деятельностью"» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46967).
- Приказ Минтруда России № 430н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств"» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46966).
В разработке стандартов принимали участие представители РСПП, Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия», Союза фармацевтических работников по содействию развитию профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата», Российского университета дружбы народов, Первого МГМУ им. Сеченова, АРФП, AIPM, Ассоциации производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения, сообщает «ФВ».
«Наличие профстандарта – это всегда плюс для работодателя. В стандарте изложены основные функции работника, необходимые знания и умения - и его можно использовать для создания функционально-должностной инструкции. Кроме того, когда определены требования к специальности, есть основа для развития системы независимой оценки профессиональной квалификации специалиста», – заявляла ранее Елена Неволина, исполнительный директор НФП, исполнительный директор НП «Аптечная гильдия», секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области фармации.
Информация предоставлена «Фармперсонал»