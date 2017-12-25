Карьера 102

Ставка на звезды и новые технологии

Новые экономические условия, цифровые технологии, кадровые проблемы — все это вызовы, с которыми сталкиваются сегодня частные медицинские организации. Как преуспеть в новых реалиях? По мнению практиков медицинского бизнеса, успех во многом зависит от правильного менеджмента, предполагающего диджитализацию медицинского сервиса и умение привлекать, удерживать и развивать специалистов.