Карьера 102

Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль

Нормативная база непрерывной системы медицинского образования пока прописана слабо. Некоторые положения, по мнению медицинского сообщества, следует пересмотреть. Основные проб­лемные зоны НМО стали предметом обсуждения на VIII Общероссийской конференции «Частное здравоохранение: состояние и перспективы развития», прошедшей в Москве в рамках выставки «Здравоохранение—2017».