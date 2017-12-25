Карьера 97

Диагностика HR

Приоритеты сотрудников фармкомпаний измерили

Для большинства участников рынка Life Sciences приоритетным фактором мотивации на работу в компании по-прежнему остается уровень зарплаты. Но одни лишь деньги уже давно не определяют поведение кандидатов на фармрынке труда. Сегодня сотрудник принимает решение остаться в компании или сменить работу, учитывая комплекс факторов. Какие имеют наиболее важное значение для кандидатов в сфере Life Sciences, выяснили эксперты международного кадрового агентства Kelly Services.