Обзор средств от насморка безрецептурного отпуска

Заложенность носа и насморк острый входят в TOP10 самых распространенных симптомов, с которыми российские пациенты обращаются напрямую в аптеки. По данным Ipsos Healthcare, первую жалобу очень часто слышат 65,6% первостольников, вторую — 36,2%1.

Насморк имеет множество разновидностей. Самая распространенная среди них — острый инфекционный («простудный») ринит, являющийся одним из главных симптомов ОРВИ.

Отметим, что при острых респираторных инфекциях воспалительный процесс помимо слизистой оболочки полости носа может распространяться и на ее придаточные пазухи (риносинусит). Это обусловлено тем, что насморк нарушает вентиляцию соустий, соединяющих полость носа с его придаточными пазухами; в результате создаются благоприятные условия для инфекционного поражения синусов («гайморит»), которые в норме стерильны.

Кроме того, ринит — фактор риска развития отита. Причиной, опять же, является нарушение вентиляции, на этот раз — евстахиевой трубы, связующей полость носа со средним ухом. Таким образом, вопреки расхожей шутке про «неделю и семь дней», лечение насморка — занятие вовсе не бессмысленное, а помогающее при правильном подходе подстраховаться от неприятных осложнений.

Если такие непростые формы ринита, как озена, атрофический или медикаментозный ринит, волей-неволей вынуждают больных обратиться к лору, то при неосложненном инфекционном насморке «пострадавшие», как правило, предпочитают обходиться самолечением. При этом, как показывает практика, большинство таких пациентов склонно доверять консультации фармспециалистов: только 41,8% из них приходят в аптеку с готовым запросом на конкретный препарат, остальные же 58,2% просто обозначают беспокоящий их симптом («посоветуйте что-нибудь от насморка»)1.

Чем уже, тем легче

В качестве OTC-препаратов для экстренной помощи заложенному носу традиционно используются назальные сосудосуживающие средства, они же деконгестанты, они же альфа-адреномиметики: ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин и др. За счет местного сужения сосудов они помогают быстро уменьшить отечность, ринорею и облегчить носовое дыхание.

Обладая довольно быстрым эффектом (в течение нескольких минут после введения), назальные деконгестанты в то же время могут отличаться по длительности его сохранения. Дольше всех работают ксилометазолин и оксиметазолин (10—12 часов). У большинства других средств длительность действия не превышает 6 часов.

Покупатели подчас запрашивают средства от насморка не только для себя, но и для детей. В таком случае необходимо учитывать, что в зависимости от состава, концентрации активного компонента и лекарственной формы, деконгестанты разнятся по возрастным ограничениям (табл. 1). При этом самым маленьким пациентам, безусловно, желательна консультация педиатра.

Деконгестанты из-за сушащего действия на слизистую оболочку носа не рекомендованы при атрофическом насморке (заболевание с образованием корок на слизистой оболочке носа). Они категорически противопоказаны при медикаментозном рините, т.к. сами служат его причиной (при неправильном режиме применения).

Другие противопоказания назальных сосудосуживающих средств включают беременность и лактацию, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, аденому простаты, глаукому, тиреотоксикоз. Во избежание развития медикаментозного ринита курс их применения не должен превышать 5—7 дней (чем меньше, тем лучше).

Спрей, капли или гель? Ответ на этот вопрос в значительной мере определяется личными предпочтениями потребителя. В то же время у каждой из назальных лекарственных форм есть свои плюсы и минусы, которые могут повлиять на выбор покупателя (табл. 2).

В этом вся соль

Второе (а некоторые считают, что даже первое) магистральное направление в самолечении насморка — промывание носа изотоническими или гипертоническими солевыми растворами. Они очищают слизистую оболочку носа от микробов и избыточной слизи, способствуют поддержанию ее нормального функционального состояния; растворы морской и океанической воды за счет содержания широкого спектра минералов к тому же частично уменьшают воспаление.

Безусловное достоинство солевых растворов — высокий уровень безопасности. Они разрешены при любых формах ринита (в т.ч. для профилактического использования), могут применяться у беременных и кормящих женщин. Правда, следует иметь в виду, что средства для объемного промывания носа (те, что в одну ноздрю вливаются, через другую — выливаются) противопоказаны при остром отите.

Солевые капли не имеют возрастных противопоказаний. Спреи и устройства для промывания могут иметь разные возрастные ограничения в зависимости от создаваемого напора струи раствора (см. инструкции).

Гипертонические средства (> 0,9% хлорида натрия), в отличие от изотонических, обладают более выраженным противоотечным эффектом: создавая в полости носа повышенную по сравнению со слизистой оболочкой концентрацию соли, они по закону осмоса «вытягивают» оттуда часть жидкости.

Натуральный ряд

Дополнительными местными средствами при насморке могут служить спреи, капли, гели с растительными компонентами, обладающими антисептическими и противовоспалительными свойствами — камфорой, маслом эвкалипта, ментолом и др.

Обладая минимумом ограничений к использованию (гиперчувствительность, аллергический ринит, возраст до 2—3 лет), назальные фитопрепараты могут рассматриваться и как альтернатива сосудосуживающим средствам, если те противопоказаны пациенту (например, при беременности и лактации2). Иногда их даже называют растительными деконгестантами, хотя, конечно, степень их противоотечного эффекта ниже, чем у истинных деконгестантов.

Антивирус для локальной сети

Для подавления размножения болезнетворных микробов в слизистой оболочке носа, нарушения их проникновения в незараженные клетки возможно применение назальных иммуномодуляторов: спреев или капель с рекомбинантным интерфероном (ИФН), лизатами условно-патогенных бактерий, натрия дезоксирибонуклеатом. Некоторые из них обладают не только локальным, но и системным иммунокорригирующим действием.

Наибольшая эффективность местных иммуномодуляторов отмечается на начальных стадиях ОРВИ, когда вирусы начинают активно поражать здоровые клетки слизистой оболочки носа. Средства этой группы могут применяться и в профилактических целях.

Монопрепараты ИФН в форме капель и спрея, а также его комбинацию с лоратадином не следует сочетать с назальными сосудосуживающими средствами (деконгестантами), т.к. это способствует дополнительному иссушению слизистой оболочки носа.

Назальные монопрепараты ИФН, его фиксированная комбинация с таурином, дезоксирибонуклеат натрия могут применяться у беременных. Противопоказаны этой группе пациенток лизаты бактерий и комбинация ИФН с антигистаминным компонентом лоратадином.

Капли с ИФН, дезоксирибонуклеатом натрия не имеют возрастных ограничений, спрей с бактериальными лизатами разрешен с 3 месяцев. Комбинация ИФН + лоратадин применяется только у взрослых (с 18 лет), ИФН + таурин — с 14 лет.

Вокруг да около

Кроме классических лекарственных средств, на фармрынке представлен целый ряд гомеопатических препаратов, показанных при насморке, — как в назальных, так и пероральных лекарственных формах. Все они, согласно инструкциям, могут применяться в сочетании с традиционными фармакологическими средствами.

Другими объектами дополнительных рекомендаций при насморке могут служить:

лечебно-профилактическое назальное средство с протарголом в форме таблеток, которые разводят в воде непосредственно перед применением. Полученный раствор протеината серебра обладает противомикробными и вяжущими свойствами и может использоваться как для профилактики ринита, так и в комплексной (вспомогательной) терапии;

барьерное отоларингологическое средство на основе порошка целлюлозы, которое при введении в полость носа создает на слизистой оболочке механический барьер, препятствующий внедрению вирусов. В силу такого действия оно подходит для комплексной профилактики ринита, но не лечения. Может быть рекомендовано для применения здоровыми членами семьи простудившегося посетителя аптеки;

банальные носовые бумажные платки и не столь тривиальные косметические спецсредства по уходу за воспаленным носогубным треугольником.

Все перечисленные парафармацевтические средства и изделия, в отличие от большинства лекарств, имеют минимум ограничений к применению. Однако следует помнить, что протаргол не рекомендован беременным и кормящим женщинам, а любая гомеопатия при этих состояниях требует консультации врача.