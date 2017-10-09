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Фармвизор · Образование и карьера
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Автоматические системы формирования заказов в аптеках

09.10.2017

Управление приходом и расходом лекарств на складе играет важную роль в ведении аптечного бизнеса. При избытке запасов товара увеличиваются риски снижения прибыли в результате порчи и невозможности реализации просроченных лекарств, возрастают расходы на содержание складских помещений. При недостатке запасов возможна потеря прибыли и потенциальных покупателей по причине отсутствия лекарств на складе.

За чей счет запас

По словам директора компании «АйТи Аптека» Валерия Коситова, любая аптека стремится к уменьшению доли запасов лекарств, купленных за счет собственных средств, чтобы увеличить собственный капитал. Для этого требуется повысить оборот и долю запасов товаров, образованных за счет товарного кредита поставщика. Число закупок растет, но увеличивается время на формирование заказов, что создает дополнительные сложности. Основные проблемы при формировании заказов — недостаточная квалификация персонала и длительность процедуры. Особенно при составлении заявок вручную, когда их точность зависит от опыта и внимания работника.

Решить проблемы, связанные с формированием заказов, помогает использование программ автоматизации, которые включают в себя инструменты анализа товарных запасов, автоматического формирования потребности и заявок на основе данной потребности. Программное обес­печение позволяет улучшить следующие стадии при создании заказов: анализ оборота, выбытия, прибыльности; создание потребности; распределение полученной потребности по заказам и обработка отказов. Автоматизация заказов также позволяет снизить время процедуры — в ручном режиме на формирование заказа уходит до 5 часов, программа справляется с этим всего за 1 час.

Первый шаг формирования заказов — анализ товарных запасов, в результате которого лекарства распределяются по определенным группам. Он осуществляется с использованием трех типов инструментов: ABC-анализ, XYZ-анализ и ABC-XYZ-анализ. ABC-анализ представляет собой составление рейтинга товаров по различным свойствам, например по доле в объеме продаж и по доле в прибыли компании. Результатом служит представление товаров в виде групп по степени воздействия на результат: самые ценные — группа А, промежуточные — группа B, наименее ценные — группа C.

XYZ-анализ группирует товары в зависимости от стабильности их продаж: группа X — стабильное значение продаж, группа Y — присутствуют прогнозируемые колебания в продажах, группа Z — отсутствие стабильности, продажи сложно спрогнозировать. ABC-XYZ-анализ является соединением обоих методов и построением на их основе таблицы из 9 квадратов, в каждом из которых представлена своя группа товаров. Главный квадрат — AX: товары, которые сгруппированы в нем, стабильно продаются и приносят наибольшую прибыль. На складе их нужно держать в избытке.

Потребности и возможности

Автоматическое формирование потребности в товаре определяет и прогнозирует наличие или отсутствие ЛП в аптеке для конкретного периода. Оно реализуется с использованием четырех методов:

  1. Анализ среднедневных продаж. Метод основан на анализе выбытия товаров за конкретный период. Точность оценки зависит от величины рассматриваемого периода. Он достаточно точен для товаров, относящихся к группе X, но может давать ошибки для Y товаров.
  2. Метод нейронных сетей представляет собой усовершенствование предыдущего метода. Благодаря возможности прогнозирования сезонности продаж более точно определяется потребность в товарах группы Y.
  3. Метод «минимум-максимум» позволяет определить потребность для товаров всех групп — от AX до CZ. Для каждого ЛП устанавливаются два параметра — минимальное и максимальное количество. Заявка формируется при расходовании товара до минимального количества. В заказе определяется количество товара, необходимое для достижения максимальной границы.
  4. Метод реальный совмещает несколько способов, что позволяет повысить их достоинства и снизить недостатки.

Завершающий шаг — выбор поставщика исходя из определенных ранее потребностей в товаре. Реализуется выбор путем сопоставления списка лекарств в аптеке и прайс-листа поставщика. Программа осуществляет выбор по следующим параметрам: минимальная цена, которую готов предложить поставщик; срок годности поставляемого ЛП; минимальное количество товара для доставки и наличие на складе у поставщика; срок отсрочки платежа и дополнительные скидки.

При выборе программы следует учитывать не только ее стоимость, но и функционал. К примеру, программы, использующие платформу «свободный прайс-лист», не осуществляют анализ товарных запасов в аптеке и формирование потребности в товаре. С помощью данных программ совершаются выбор поставщика и согласование заказа. Существуют программы, которые, наоборот, используются исключительно для учета товаров на складе. К программам автоматизации, имеющим полный функционал, относятся так называемые специализированные программы, например Solaris, «Инфо-Аптека», «М-Аптека плюс», «еФарма2-Аптека».

Автор: Александр Благов
Фармвестник-ТВ
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05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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