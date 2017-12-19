Вышли из сумрака

Пользуясь случаем, отдел копирайта спешит поздравить всех с Новым годом! Докладываем: отчетно-перевыборное собрание «Как нам изменить «Фармкружок» прошло спокойно. Дискуссии мирно продолжались до глубокой ночи. Программа изменений «Фармкружка» на 2018 г. принята единогласно под пристальным взглядом главного редактора. Книга жалоб по-прежнему находится у главного редактора, книга предложений доступна по адресу: e.voronina@bionika-media.ru.

Елена, шеф копирайтеров Елена, шеф копирайтеров

Досье

Характер: выдержанный местами. Беспощадна к мракобесию. В связях, порочащих резюме, не замечена. С фармбизнесом поддерживает профессионально дружеские отношения последние 20 лет.

Отношения с законом: свято чтит Федеральный закон «О рекламе» со всеми толкованиями и дополнениями.

Настольные книги: «Базисная и клиническая фармакология» Бертрама Катцунга, «Клиническая фармакология» Гудмана и Гилдмана, статьи «ФВ» с прямой речью Тимофея Нижегородцева.

Хобби: вылавливать смысл (в брифах), чтение медицинских журналов дружественных издательских домов Elsevier и Wiley на языке оригинала.

Особенности: услышав фразу «иммунитет упал», бледнеет, может разразиться научной тирадой минут на 150. Знает отличия интерлейкина от иммуноглобулина. Знает, что прячется под фармакокинетической кривой.

Юля, помощник шефа Юля, помощник шефа

Досье на члена партии «ФВ» с 2005 г.

Характер: приближающийся к нордическому, стойкий. С друзьями и коллегами по работе дружелюбна, открыта, общительна. Поддерживает хорошие отношения с представителями заказчиков и отделом рекламы.

Настольные книги: периодические газеты и ежемесячные журналы ИД «Бионика Медиа».

Хобби: при написании статей находить оптимальный баланс между пожеланиями заказчика и требованиями ФЗ «О рекламе» со всеми его дополнениями.

Особенности: в экстренных случаях проявляет руководящие и организаторские способности, встает у руля отдела копирайта.

Людмила, правая рука шефа Людмила, правая рука шефа

Досье

Характер: блондинка в журналистике. За обаятельной улыбкой скрывается хладнокровный «фармацевт с диктофоном», готовый в любой момент смешать все жанры и стили и переделать интервью в таблетированную форму, а новость — в сироп от кашля.

Особенности: трудоголизм на уровне роботической системы Да Винчи. Испытывает беспокойство, если ей запрещают работать в выходные. Отзывается на десяток псевдонимов (включая мужские): Мария Климова, Софья Девятова, а также Арсений Климашин и др.

Чтит: Закон о СМИ, даосизм и Конвенцию ООН о правах ребенка.

Настольные книги: роман Маркеса «Сто лет одиночества», письма древнекитайского философа Лао Цзы, сборник клинических рекомендаций по урологии, кулинарная книга по приготовлению идеального стейка.

Хобби: поиски философского камня в фармацевтике.

Светлана, любимая рука шефа Светлана, любимая рука шефа

Досье

Характер: фанат русского языка. Умеет использовать все его выразительные средства, включая нецензурные. Услышав красивую фразу, может испытать катарсис. Считает, что Пушкин — наше все.

Ярко выраженные отличия: быстро гуглит. Пишет тексты на любую тему — от маркетинговых исследований до эректильной дисфункции или диареи. Может с первого раза произнести фразу: «Соединение госсипола с карбоксиметилцеллюлозой».

Ярко выраженный аудиал. После встречи с человеком способна дословно воспроизвести все, что тот говорил, но ни за что не вспомнит, какого цвета у него был пиджак (и был ли вообще).

Особенности: при чтении любого текста сразу же хочет его отредактировать. Во время отдыха предпочитает слушать инструментальную музыку или песни на незнакомых языках.