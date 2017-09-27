Независимо от того, насколько вы следите за чистотой и как часто моете руки, окружающее вас пространство остается местом размножения микробов. Аптека не является исключением. Представляем TOP11 самых грязных мест в аптеке, по версии Specialty Pharmacy Times*.

1. Клавиатура и мышь

Компания Kimberly-Clark Professional провела тестирование порядка 5 тыс. поверхностей в здании, где одновременно работают более 3 тыс. сотрудников. Затем они использовали счетчик АТФ, который оценивает число молекул аденозинтрифосфата на поверхности. Ведь, как известно, АТФ присутствует во всех бактериях, грибах, клетках плесени и потому является универсальным индикатором микробиологической чистоты и загрязненности. Чем выше показатель, тем больше возбудителей на поверхности.

Оказалось, самое грязное место — это клавиатура: 27% девайсов имели показатель АТФ выше 300, 60% — выше 100. Затем следует компьютерная мышь: у половины девайсов показатель АТФ был также выше 100.

2. Офисное кресло

Исследователи Университета Сан-Диего обнаружили, что задняя часть офисного кресла буквально кишит бактериями. Хотя воздух в офисном помещении сам по себе может содержать порядка 106 бактерий на 1 м3. Это не считая микробов, которые сотрудники приносят с улицы.

3. Стол

Офисный стол является «точкой силы» для микробов. В 2002 г. исследователи Университета Аризоны обнаружили, что на офисном столе их в 400 раз больше, чем в туалетной комнате: 21 тыс. против 49 микробов на квадратный дюйм.

4. Ручка водопроводного крана

В аптеках раковины могут использоваться как для мытья рук, так и для мытья посуды. Если поверхность дезинфицируется редко, раковина и ручка водопроводного крана являются скопищем бактерий.

5. Кнопки питьевых фонтанов и кулеров

Если в аптеке есть питьевой фонтан или кулер, вы должны знать, что кнопки, используемые для сбора воды, могут быть грязными и «населены» микробами. В ряде исследований показатель АТФ доходил до 300 или был выше, что говорит об интенсивном загрязнении.

6. Ручка/дверца микроволновой печи

Подобно кулеру, ручки и дверцы микроволновой печи изобилуют возбудителями. По данным исследований, микробиологическое загрязнение может быть сильным или очень сильным, в зависимости от того, как часто дезинфицируют поверхности.

7. Настольные телефоны

Согласно исследованию Университета Аризоны, плотность «заселения» настольных телефонов микробами составляет более 25 тыс. на квадратный дюйм. Из чего следует, что дезинфицировать или протирать этот важный девайс необходимо с завидной частотой.

8. Ксерокс

Подобно настольным телефонам, кнопки офисной копировальной техники являются излюбленным местом микробов. Но даже если влажная уборка проводится чаще 1 раза в неделю, про ксерокс почему-то забывают. А ведь бактерии накапливаются там в течение дня.

9. Рабочие поверхности

Любые поверхности являются местом размножения бактерий, грибов и даже вирусов. Количество бактерий увеличивается на 31% в течение дня, а вирусы гриппа могут выживать на твердых поверхностях в течение 18 часов.

10. Коллеги

Как известно, люди являются источниками и переносчиками самых разных микробов. Исследования, проведенные Университетом Сан-Диего, показали, что на рабочем месте у мужчин на 10—20% бактерий больше, чем у женщин.

11. Смартфоны и планшеты

Пока ученые не подсчитали, сколько часов в день мы держим в руках любимые девайсы. Но судя по тому, с какой легкостью они заменили нам бумажные книги, письма, кинотеатр, телефон и клавиатуру с компьютером, совсем скоро смартфоны и планшеты будут лидировать в нашем рейтинге.