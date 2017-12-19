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Фармвизор · Образование и карьера
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Тяни-Толкай фармрынка, или Новые приключения иностранцев в России

19.12.2017

Затянуть на российскую территорию международных фармпроизводителей — задача не из легких. Нет, саму продукцию компании охотно россиянам продавали, но с производством локализоваться не спешили. В роли главного органа по трансферу иностранных производителей на гостеприимную российскую землю выступил Минпромторг, обещавший локализовавшимся фармкомпаниям льготы в госзакупках. А для успокоения разработчиков оригинальных, защищенных патентом препаратов, обеспокоенных активностью дженериков, вице-премьер Аркадий Дворкович дал поручение Минздраву сделать информацию о поступивших заявлениях на регистрацию лекарственных средств открытой для всеобщего пользования, чтобы оригинаторы могли отследить регистрацию дженерика сразу.

В два прыжка

Можно ли перепрыгнуть пропасть в два прыжка, если она широка и в один прыжок перемахнуть ее никак не удается? Вопрос, казалось бы, риторический, но не все так просто. Если не получается применить технику двух прыжков в длину, можно попробовать эту методику в вертикальном направлении. И если с пропастью не задалось, то на российском фармрынке эта техника срабатывает практически с любым запретительным барьером.

Поясню на примере. На заборе висит объявление, что через него перелезать нельзя. Для всего цивилизованного мира это объявление служит основанием отступить. Но только не для отечественных фармкомпаний. Ведь никто не запрещает ЗАЛЕЗАТЬ на забор. Да и СЛЕЗАТЬ с забора отнюдь не запрещено. Просто нужно сначала залезть на забор, а потом спокойно слезть с него… с нужной для тебя стороны.

Пришла беда, откуда ждали

Мастер-класс по применению методики двух прыжков показала компания «Натива», препараты которой уже победили в нескольких конкурсах на поставку сунитиниба и дазатиниба, несмотря на защиту оригинальных препаратов компании Pfizer и Bristol-Myers Squibb патентами. И ведь все происходило абсолютно прозрачно и открыто — как и поручил вице-премьер. На глазах у всех (в т.ч. патентообладателей) была произведена регистрация как самого дженерика, так и цены на него. А в ответ на протесты иностранных фармпроизводителей ФАС отвечала, что не видит нарушения прав обладателей патента и недобросовестной конкуренции. Ведь это просто регистрация, а нарушением можно считать введение в гражданский оборот или предложение к продаже защищенного патентом лекарства не правообладателем.

То есть залезать на забор не запрещено. А затем подведомственные Минздраву организации, также ничего не нарушив, а напротив, выполнив все инструкции по экономии госбюджета, на торгах выбрали самое дешевое предложение из всех, законно зарегистрированных на рынке (сидящих на заборе). Так дженерик вполне легально спрыгнул с забора на российский фармрынок, заставив расступиться грандов мирового фармацевтического бизнеса. Зря они предвкушали урожай на окруженной патентным забором делянке.

Pull & Push

Говорят, в США практически любую дверь можно открыть с помощью двух слов: Pull (тяни) и Push (толкай). Не знаю, как у них, но на нашем фармрынке с помощью этих слов двери, как правило, закрываются, так как усилия всегда прикладываются сразу с двух сторон. Вот и в данном случае два министерства — Минпромторг и Минздрав — выступили в роли сказочного Тяни-Толкая, в очередной раз щелкнув дверью перед лицом опешивших от лихости иностранных производителей. То есть сначала Минпромторг дверь как следует открыл, приглашая всех внутрь. А потом Минздрав (в лице подведомственных организаций) этой дверью как следует хлопнул, закупив дженерики препаратов, находящихся под патентной защитой.

Осталось дождаться решения ФАС и судебных инстанций. Вот только меня гложут смутные сомнения в благополучном для иностранцев исходе дела, несмотря на то, что в нашей стране, по заверению начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, ничто так не охраняется, как интеллектуальная собственность. А ведь интеллектуальную собственность у Pfizer и BMS никто не отбирал. Мы законы не нарушаем, просто соблюдаем их в два прыжка.

Автор: Артур Мирзоян
Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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