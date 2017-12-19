Праздник к нам приходит!

В торговых точках Новый год начинается как минимум за месяц до 31 декабря. И аптеки не исключение. Праздничная атмосфера помогает повысить не только настроение, но и продажи. Как создать ее в торговом зале?

Маленькой елочке

Новый год — это прежде всего елка. Большая или маленькая, живая или искусственная, украшенная игрушками и гирляндами. Выбирая наряд для лесной красавицы, можно проявить креативность. В некоторых торговых точках на елки вешают что-то из ассортимента — небольшие красивые упаковки товаров. Кстати, это неизбитый и эффективный способ продвижения. Поэтому можно обсудить этот момент с поставщиками. Если какой-то товар нельзя разместить на елке (из-за его специфики или размеров), вполне возможно заменить его небольшим сувениром с соответствующим логотипом.

Красиво и информативно

К оформлению витрин следует подойти с фантазией, но при этом не переборщить с креативом. Традиционные новогодние цвета — зеленый, серебряный, золотой, белый и красный. В обычно спокойном интерьере торгового зала аптеки такие цветовые пятна смотрятся очень интересно. Чаще всего упаковки аптечных товаров имеют нейтральную расцветку, поэтому наличие яркого фона на полке (красного или зеленого) сделает его более выигрышным.

Можно поменять обычные ценники на новогодние, чтобы выделить определенные позиции ассортимента (например, акционные или подарочные наборы). Специальные новогодние POS-материалы тоже привлекают внимание и положительно воспринимаются покупателями.

Не забудьте и о внешней витрине. Она завлекает посетителя, приглашает его на праздник. В ее оформлении можно использовать фигуры Деда Мороза и Снегурочки, еловые ветки и шишки (лучше искусственные), большие новогодние шары, снежинки, плакаты «С Новым годом!». Помимо украшений на аптечной витрине должна присутствовать и конкретная информация о скидках, акциях и специальных предложениях, а также выкладка новогодних и сезонных товаров.

Что тебе подарить

Не стоит забывать, что предновогодняя лихорадка в самом разгаре, и посетители аптеки будут признательны, если кроме лекарств вы предложите им небольшие, но полезные подарочные наборы.

Подарок из аптеки имеет ряд существенных преимуществ. Его удобно приобрести «по ходу» вместе с лекарствами и витаминами. Любой товар, купленный в аптеке, на подсознательном уровне рассматривается как качественный, полезный, «с лечебным эффектом», тем самым ценность его возрастает в разы.

Какие подарки можно предложить:

технические средства для здоровья, профилактики и гигиены (электрические зубные щетки, тонометры, триммеры, массажеры и т.д.);

спортивные товары (комплексы для суставов и связок, протеины, аминокислотные комплексы, спортивные напитки и т.д.);

здоровое питание;

косметические наборы (средства для снятия макияжа, крем/гель для лица/тела, тоник, гигиеническая помада и т.д.);

средства гигиены (гель для душа, шампунь, спонж, скраб для тела, ополаскиватель для полости рта, зубная паста, крем/гель для бритья, набор сменных станков для бритвы и т.д.).

Выбирая место для подарочных наборов, руководствуемся правилом «золотого треугольника»: размещаем их у входа, в тематической и прикассовой зонах. При входе целесообразно расположить самые дорогостоящие и крупногабаритные подарки. Если клиент не сразу решится на покупку, у него будет время подумать. Косметические наборы должны быть в отделе косметики, спортивные товары или здоровое питание — на соответствующей витрине. Это и будут тематические зоны. В прикассовой зоне нужно поместить небольшие и недорогие товары. Расплачиваясь за покупки, посетитель может приобрести что-то недорогое в качестве подарка.

Атмосферу праздника создает множество мелочей в оформлении аптеки. Однако самое главное условие — настроение первостольников. Доброжелательность, искренность, предвкушение волшебства и желание поделиться им с посетителями — вот залог новогоднего чуда, которое аптека может им подарить.

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