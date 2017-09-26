Правила зависти

С детства нам говорили, что завидовать плохо. Никто из нас не вспомнит хоть одну хорошую пословицу об этом всепоглощающем чувстве — все они про то, как кто-то «позеленел от зависти» или о том, что у кого-то «глаза завидущие, руки загребущие». Обычно завистник представляется раздраженным или грустным: и все оттого, что ему не хватает сущего «пустяка» — красоты, машины, власти...

Хочу быть владычицей морскою...

А раз не хватает, то возникает желание отнять и присвоить недоступный объект. Или хотя бы испортить жизнь счастливцу, чтобы восстановить равноправие. Возможны ли другие варианты исхода? Конечно, возможны — просто надо их заметить и использовать. К примеру, всегда есть вариант переделать чувство зависти из вреда в стимул для роста.

Черное и белое

Как отличить «плохую» зависть от «хорошей»? Очень просто — примерно как черное от белого. Качественная разница между этими вариантами в том, что «белый» вариант способен улучшить вашу жизнь, «черный» — навредить не только окружающим, но и вам.

Так что зависть может стать отличным стимулом для роста и развития. Ведь именно на «белой» зависти базируются правила здоровой конкуренции. «Черное» же всегда остается внутренним негативом и разъедающим фактором, превращаясь в разрушительную войну с самим собой и окружающим миром. Ее основа — правила любой войны: занять чужую территорию, разграбить, возможно — убить и потом пировать и радоваться в результате этих разрушений. Допустим, вам удалось с помощью определенных манипуляций вернуть коллегу обратно из заместителей в первостольники. И в результате возникла облегчающая сознание мысль: «Ну вот, она теперь снова внизу — как и я». И хотя сами вы ничего не выиграли, все же радуетесь тому, что удалось разрушить чужое достижение.

Однако любой из нас может оказаться под прицелом завистника. И чтобы не стать такой жертвой, необходимо помнить о другом качестве (непопулярном сегодня, но весьма полезном и практичном) — скромности. Оно поможет немного «припрятать» ваши блестящие успехи, чтобы они не слишком ослепляли завистников. А если у вас хватит мудрости прилюдно поблагодарить за свое восхождение именно завистливого коллегу — возможно, вы избежите кровопролитной войны, отравления яблоком и ссылки в лес за подснежниками.

Стоит ли бороться со своими чувствами

И тут снова всплывают детские шаблоны: «Борись с собой, борись с завистью...». Однако есть более конструктивные способы помочь себе избавиться от «черного» чувства — «перекрасить» его в белое. Ведь борьба, которой нас так долго учили, не только отнимает массу энергии, но и... порождает ответную борьбу. И совсем на другом принципе построена одна из эффективных древних китайских методик «мягкого» преодоления — ушу, где вектор приложения силы к противнику совпадает с направлением движения самого противника. Здесь нет наступательной техники — все строится на том, что нападающий сам себя опрокинет. И в случае внутреннего столкновения с завистью использование такой техники как раз будет к месту. Не боритесь с этим ощущением — дайте ему возможность увести вас очень далеко. А затем — простимулировать, чтобы обогнать и перегнать оппонента. И не подавляйте в себе «черное» чувство, не стройте иллюзий того, что вы — вовсе не завистник, а просто «ратуете за справедливость».

С чего начать? Во-первых, с понимания: что именно является предметом вашей зависти и почему у вас этого пока нет. Проанализируйте без эмоций и объективно: что вам мешает оказаться на месте счастливчика? Возможно, вам не хватает образования и информации, чтобы занять место заместителя заведующей аптекой — в таком случае логично было бы пойти на курсы повышения квалификации. Возможно, не хватает креативности и способности находить нестандартный выход из ситуаций — развить ее поможет творческое хобби. А может, вы попросту не проявляете инициативы на работе? Конечно, внешние обстоятельства порой влияют на ситуацию, но не настолько серьезно, как нам это кажется. И основной причиной неудач являются наши внутренние установки.

Во-вторых, начните что-то делать — только так застойная «зеленая» зависть может преобразоваться в «белую» и стимулирующую. И тогда вместо вреда окружающим вы принесете пользу себе. Ведь, в принципе, и старуха могла стать «владычицей морскою», если бы по-хорошему договорилась об этом с рыбкой.