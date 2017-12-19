Новогодние таблетки для счастья

Если у вас никак не получается сформировать внутри себя новогоднее настроение и вам надоели мандарины, оливье и «Ирония судьбы», но дед Мороз и его олени продолжают сниться — значит, вы просто устали от работы и вам необходимо заново ее полюбить. А первым шагом к любви, как известно, является игра. Что ж, у вас есть прекрасная возможность поиграть в фармацевта, раздавая направо и налево таблетки для счастья. Для этого нужна сущая малость — перенять опыт у испанской «аптеки» Happy Pills.

Испанский розовый крест

В идеале надо вживую отправиться в Барселону, где царит неповторимая атмосфера бесконечной игры в жизнь. Что нам предлагают испанцы? Креативность в квадрате, а именно магазин сладостей, тщательно закамуфлированный под аптеку.

На входе вас ничего не удивит: обычная аптечная вывеска с привычным медицинским (правда, розовым) крестом, внутри — «фармацевты» в белых халатах и шапочках, длинный аптечный коридор с самыми обычными полками, где расставлены «препараты». При встрече «специалист» выразит готовность вас проконсультировать и вручит пинцет, коробочку и флакончик. Однако в результате консультации выяснится, что наполнять емкости можно... по собственному желанию. А «лекарства», которые здесь предлагают, способны излечить от любого недуга самым волшебным способом — не устраняя болезни, а доставляя удовольствие и счастье.

Таблетки «от понедельника»

Выбирать, кстати, можно, не только по названиям, а еще ориентируясь на любимый вкус, запах или цвет. Но названия говорят сами за себя: «от дождливых дней», «от несчастной любви», «от жадности», «для веселья», «от вредности», «от понедельников», «против невыносимой легкости бытия». Да, связи с традиционной фармацевтикой здесь не очень наблюдается, да она и не нужна, ведь Happy Pills — магазин сладостей для тех, кому хочется вспомнить шекспировскую классику с его «вся жизнь — театр, а люди в ней — актеры».

Но что же происходит потом, когда вы получили от барселонского «фармацевта» пинцетик и тару? А теперь можете наполнять ее предлагаемым «лекарством» — жевательным мармеладом, леденцами, шоколадками, лакричными конфетками, карамельками, жевательным зефиром и другими «пилюльками» и «витаминами».

Da. Signa: глотать с улыбкой

В аптеке огромное количество рецептов на все случаи жизни — списки «болезней» и «панацей» висят на стенах «аптеки». Тут же указаны дозировки и способы применения «препаратов»: жевание с удовольствием, глотание с улыбкой, неторопливое рассасывание под языком и т.д. По словам «провизоров», все это оставлено на усмотрение «пациента».

Выбрали «пипюли»? Теперь вам наклеят на коробочку или флакон этикетку с розовым крестом и названием, а затем строго предупредят, чтобы вы не забывали о комплаентности и для полного «выздоровления» регулярно употребляли «лекарство».

Цены в барселонской «аптеке» зависят от того, какого размера коробочку вы выбрали: здесь вам предложат тару объемом 100 мл (все, что вы в нее уместите, будет стоить 9 евро), 150 мл (сладости обойдутся в 12 евро), 250 мл (стоимость 18 евро). Теперь можете смело возвращаться домой, входить в роль Карлсона и, сославшись на температуру «тридцать—сорок градусов, не меньше» и напомнив, что вы — «самый тяжелый больной в мире», завернуться в плед и начать «лечение».

Сладкий театр

Дизайн-проект барселонской «аптеки» разработала и воплотила в жизнь молодая испанская компания «Студио М». Однако ни сами дизайнеры, ни владельцы Happy Pills и предположить не могли, что за лекарствами будет выстраиваться ежедневная очередь не только из местных жителей, но и из туристов со всех концов света. Оказывается, в мире полным-полно желающих лечиться нестандартными способами, включая такой «сладкий театр».

Если вас уже не веселят «любимые грабли» — значит, пора развлекаться. И Новый год отличный повод налепить дома «таблеток на самолет до Марса», надеть на кого-то из домашних свой рабочий белый халат и начать выздоравливать. Постарайтесь хорошо войти в роль, и вы услышите, как олени уже бьют копытом морозную русскую землю, ваши желания начинают сбываться, а работа снова вызывает былой интерес.