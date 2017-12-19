 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармвизор · Образование и карьера
58

Кола, облака, напиток Брэда, космос

19.12.2017

Случайные открытия фармацевтов

Далеко не всегда фармацевты были связаны с производством порошков, настоек и лекарствами. На протяжении многих веков прежде всего они были химиками и исследователями. Однако изобретения, известные миру по сей день, иногда сделаны случайно. А карьеру фармацевта можно сделать даже в космосе.

Калеб Брэдхем

Молодой Калеб Брэдхем мечтал стать врачом. После окончания университета он продолжил обучение в медицинской школе, подрабатывая неполный день фармацевтом в аптеке.

Финансовые проблемы семьи заставляют его отказаться от мечты о медицине. Он возвращается в родной город Нью-Берн, штат Северная Каролина, где открывает собственную аптеку Bradham’s Drug Store. Именно аптеке суждено стать местом появления безалкогольного напитка — Пепси-колы. В 1893 г. Калеб Брэдхем назвал ее «Напиток Брэда». В его состав входил экстракт ореха колы, ваниль и масла. Брэдхем считал, что напиток помогает пищеварению подобно пепсину. Вот почему спустя пять лет напиток становится Пепси-колой.

В 1923 г. из-за повышения цен на сахар компания Pepsi-Cola объявила о банкротстве. Калеб Брэдхем продал активы и вернулся в свою аптеку.

Джон Пембертон

А в это время в городе Атланта, штат Джорджия, доктор и фармацевт Джон Стит Пембертон пытается найти лекарство от боли, не содержащее морфин. Он начинает эксперименты, в итоге получив продукт из вина, коки и ореха колы — Pemberton’s French Wine Coca. Однако в 1886 г. принимается закон, ограничивающий продажу алкоголя. Пембертон меняет вино на сироп из жженого сахара. Так в аптеке Jacobs’ Pharmacy начались продажи Кока-колы.

Чарльз Алдертон

После окончания колледжа в Англии и изучения медицины в Техасском университете молодой фармацевт Чарльз Алдертон получает работу в аптеке Morrison’s Old Corner Drug Store. Аптека на углу занимала первый этаж отеля и располагалась в самом сердце финансового района города Уэйко, штат Техас.

Большую часть времени Алдертон смешивает ингредиенты лекарств, а вечером пытается экспериментировать со вкусом традиционной содовой воды. Ее продажи в XIX в. приносили аптекам немало прибыли.

Он заметил, что ароматы лимона и ванили утомили клиентов. Пытаясь оживить продажи, он начал экспериментировать с фруктовыми вкусами. Запахи вишни, фруктов с легкой примесью трав распространялись по аптеке. Так в 1885 г. с легкой руки фармацевта Чарльза Алдертона появился известный безалкогольный напиток Dr. Pepper, первым потребителем которого стал владелец аптеки Уэйд Моррисон.

Люк Говард

После обучения англичанин Люк Говард открывает собственную аптеку в Лондоне. Однако интерес к естественным наукам заставляет его наблюдать за погодными явлениями и вести подробные дневники. Они-то и легли в основу новой номенклатуры облаков — кучевые, слоистые и перистые, определив важность облаков для климата и погоды. За вклад в метеорологию фармацевт Люк Говард был избран в 1821 г. членом Лондонского королевского общества.

Тина Бэйз

Задавшись вопросом, что делать, если заболит голова по дороге на Марс, Тина Бэйз стала первым фармацевтом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

А все началось с презентации, на которую она попала на первом году обучения в Мэрилендском университете. Тема презентации была странная только на первый взгляд — как лекарства работают в космосе. После окончания она подошла к докладчику с вопросом: а может ли она участвовать в космической программе?

За месяц, проведенный в Космическом центре им. Линдона Джонсона, Тина Бэйз подготовила доклад о комплекте лекарств для космического шаттла. Проект настолько заинтересовал NASA, что агентство приглашает Тину на позицию фармацевта в одну из своих лабораторий. Так Тина Бэйз начала свой путь в NASA, возглавив в наши дни аптеку Космического центра им. Линдона Джонсона.

Автор: Александра Иванова
Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18.12 — 19.12 Межведомственная конференция «Финансирование системы здравоохранения: проблемы и решения»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения