Фармация египетских фараонов

Мода на «естественные» препараты сегодня охватила не только Россию и Европу, жаркие части земного шара тоже не являются исключением. К примеру, в ассортименте аптек современного Каира сегодня нередко можно встретить зубную пасту, изготовленную из коры пальмы, местных трав и лотоса.

Новинки аптек современного Каира

Рецепт этой зубной пасты взят из знаменитого «папируса Эберса» — медицинского сочинения, написанного иератическим письмом на папирусе и составленного в Древнем Египте. А рекомендуется данный рецепт при кровоточивости десен и пародонтозе. Эта энциклопедия старинной медицины была обнаружена в 1872 г. в Фивах египтологом Георгом Эберсом, чьим именем с тех пор именуют древний документ, содержащий около 900 рецептов, многие из которых используют современные египетские фармацевты. Сегодня ценный фолиант хранится в Лейпцигском университете. Он состоит из 110 страниц по 22 строки на каждой, а заголовок на каждой из них гласит: «Книга приготовления лекарств для всех частей тела».

Есть еще один древний источник, откуда современные египетские фармацевты черпают свои «волшебные» рецепты. Это «Герметические книги», написанные Гермесом Трисмегистом, известным в качестве древнего автора ряда произведений, шесть из 42 книг которого были посвящены медицине.

Кроме «волшебной» зубной пасты, вы можете найти в каирских аптеках ранозаживляющее средство на основе меда и бараньего жира, а для роста волос — масло фараона Тутмоса на основе цветков финика и измельченных ослиных копыт. И такие «фармновинки» здесь вовсе не редкость, ведь с недавнего времени сразу несколько фармацевтических компаний Египта предлагают покупателям лекарства на основе «рецептуры Имхотепа», знаменитой фигуры в 2630—2611 гг. до н. э., исполняющего обязанности верховного жреца при фараоне Джосере.

Помимо экзотики в использовании древнеегипетских рецептов есть определенный смысл, ведь в период правления фараонов египтяне практически не болели раком и не знали, что такое инфаркт. Не случайно современные египетские фармацевты все чаще ставят в пример китайскую практику, которая по сей день использует рецепты средств, созданных около 5 тыс. лет назад.

Надо сказать, что египетское правительство поддерживает эти начинания и даже ведет разговоры об открытии института для обучения древнеегипетскому искусству врачевания, всячески способствуя росту «лекарств фараонов» на рынке.

Божественное врачевание

Древнеегипетская медицина считалась «промыслом богов», поэтому каждый практикующий доктор возводился в статус жреца, что давало ему право не просто лечить пациента, но общаться с этой целью с богами. Поэтому заболевшего отправляли в храм, где и происходили основные ритуалы, направленные на излечение. Там изготавливали не только препараты, но и целительные амулеты, которые считались «даром богов», а говоря современным языком, исполняли мощную функцию эффекта плацебо, иной раз принося выздоровление даже умирающим.

Врачующие жрецы рассматривали человеческое тело как реку (для них это был Нил), где по внутренним каналам и притокам протекают кровь, вода и воздух, а внешние каналы выводят эти жидкости наружу. Поэтому любое заболевание рассматривалось ими как «блокировка» каналов, для «разблокирования» которых необходимо было принять ЛС или провести необходимый ритуал.

Кстати, аналог пенициллина, чье открытие все западные врачи бурно приветствовали в ХХ в., египтяне использовали около 3,5 тыс. лет назад. Во время правления царицы Хатшепсут при лечении тяжелых заболеваний, сопровождаемых бактериальными инфекциями, египетские жрецы давали пациенту лекарство на основе плесени, растущей на травах.

Уберечься от рака кожи египтянам помогала обычная профилактика. Здесь принято было считать, что нахождение на солнце приносит человеку «ад и прочие горести», поэтому во избежание гнева богов жители стремились избегать палящих лучей. А если в этом была крайняя необходимость — наносили на кожу защитный крем на основе жира и сурьмы.

Сердцу жрецы-врачеватели придавали особый смысл, считая его ответственным за деятельность всех жидкостей в теле, причем не только за кровь, но и за пот, слюну и даже слезы. Для нормального функционирования сердца и лечения связанных с ним проблем древние врачи изготавливали сложные препараты по рецептурам из 40 составляющих. А в качестве профилактики рекомендовалось соблюдать специальную диету, где превалировали виноград, лук, чеснок, гранат и сок алоэ. Свинину египтяне старались не употреблять, считая это жирное мясо «опасным для сердца». Также к «вредному сердечному меню» приписывалась сырая рыба.

Немалое значение в поддержании здоровья египтяне уделяли невидимому веществу — пневме, которая находится в воздухе. По их мнению, пневма, вдыхаемая легкими и разносимая по всему телу, была способна влиять на состояние крови и организма в целом.

Египетские профилактические ритуалы, в сущности, представляли собой свод санитарных правил: аскетизм, умеренность, обрезание, аккуратность в одежде и быту, дневное и ночное омовение. Строгое соблюдение ритуалов требовалось от всех, начиная с простых жителей и заканчивая фараоном.

Выполняя эти нехитрые правила, египтяне жили в среднем около 50 лет. И хотя, по современным меркам, это невеликий срок, они все же на целую четверть переживали своих современников из других народов.

Тайны египетских рецептов

Самым знаменитым древнеегипетским врачевателем был приближенный фараона ученый Имхотеп, после смерти провозглашенный «богом врачей» наравне с богиней исцеления Сехмет, изображаемой с головой льва. Он занимался медицинской деятельностью в собственном храме в Мемфисе и там же открыл первую медицинскую школу.

Помимо лечения здесь проводилось бальзамирование трупов с помощью погружения тела в натриевую щелочь или в раствор поваренной соли. Другой способ бальзамирования предусматривал введение кедрового масла в анальное отверстие. Все эти манипуляции проводились на основе египетских представлений о том, что тело (и живое, и мертвое) необходимо избавить от «гнилостных веществ». С этой целью для лечения широко применялись рвотные, опорожняющие, потогонные и мочегонные средства. Другие вещества использовали для отведения газов и отрыжки, помогая избавиться от «испорченного воздуха».

Для создания лекарств широко применялись препараты животного происхождения с использованием волос, желчи, жира, зубов, молока женщины после рождения сына, коровьего, ослиного и кислого молока, мочи, печени, помета. Среди растений особой популярностью пользовался мак, который выращивали на огромных плантациях, одна из которых раскинулась на территории целого города, названного в честь этого растения Меконе. Кроме мака использовались мята, папирус, подорожник, пшеница, касторовое масло, ладан, смола, опий, пальмовое масло, вино, пиво, пивные дрожжи, терпентин, мед, хлебное тесто.

Из комбинаций этих натурпродуктов египтяне создавали мази, примочки, пластыри, пилюли, отвары.