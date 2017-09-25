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Фармвизор · Образование и карьера
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Если вы оказались за чужим компьютером...

25.09.2017

С вхождением в нашу жизнь Всемирной паутины все мы оказались связаны одной нитью. Именно эта «нить» сделала многомиллионную армию пользователей общественного Wi-Fi, соцсетей и мессенджеров не только социально активными, но и уязвимыми. Поэтому вслед за любезными коллегами, подарившими нам возможность работать на первом попавшемся под руку гаджете, пришли эксперты по компьютерной безопасности и предупредили нас о правилах работы на чужом компьютере.

Вот о чем нам следует помнить, если коллега благородно предложил: «Можете на пару часиков занять мой».

Первое. Что мы делаем в первую очередь, оказавшись за чужим устройством? Конечно, заходим в почту или соцсеть и скачиваем оттуда то, что нам прислали. А перед этим — набираем личный пароль входа. И «на автомате» сохраняем личный пароль на чужом устройстве. «Сохранить» — движение привычное, но небезопасное, и об этом нас предупреждают IT-специалисты.

Если же вы оказались не просто за чужим, а за рабочим стационарным устройством, то угроза в отношении вашей личной информации возрастает в разы. Ведь большинство серьезных и крупных компаний обладают статусом правообладателя на любую информацию, которая оказывается в поле их личных устройств. Так что с вводом пароля на рабочем компьютере ваше личное становится общественным. Об этом предупреждает и Общество управления ресурсами людей (Society of Human Resource Management). Поэтому, прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей на новом рабочем месте, лучше накануне узнать все о политике вашего предприятия в отношении технических устройств. Возможно, эта информация вообще отобьет у вас охоту открывать личный почтовый ящик или соцсеть на рабочем компьютере.

Второе. Иногда бывает так, что после совещания хочется обсудить с коллегой то, что услышал. Правда, встретиться некогда, да и в письме по e-mail общаться удобнее. Но порой такой разговор превращается в некороткий диалог и выходит очень далеко за рамки деловой переписки. Даже если сейчас вы пребываете в формате обеденного перерыва или кофе-брейка, оставайтесь в этически дозволенных рамках. Ведь вся рабочая переписка хранится на сервере и при необходимости может быть восстановлена.

Третье. Готовите секретный проект? Тогда, скорее всего, руководство ненадолго отпустило вас в «свободное плавание» и разрешило работать удаленно. Но вы — человек творческий и не привыкли все время сидеть дома. Поэтому для вдохновения перемещаетесь из одного места в другое (кафе—отель—аэропорт) — разумеется, туда, где есть публичный Wi-Fi. И как только ваша очередная идея оказывается завершенной — сразу отправляете ее шефу, используя все тот же бесплатный интернет. Однако бесплатное обычно бывает незащищенным. Поэтому вам стоит подумать, прежде чем делать вашу «золотую» идею общественным достоянием.

Четвертое. Многие из нас буквально живут на работе. А чтобы в течение рабочего дня успеть все (оплатить услуги ЖКХ, забрать пальто из химчистки, посмотреть в глаза любимой дочке на фото), трудоголик заводит в компьютере специальную папку «Личное», где хранится все домашнее добро — банковские квитанции, семейные фото, отсканированные справки и документы).

И тут снова не помешает напомнить: вы, конечно, проводите на работе много времени, но от этого компьютер компании не становится вашим личным. Поэтому все, что вы храните на рабочем устройстве, однажды окажется на сервере и станет достоянием компании. Так что лучше запастись парой хороших флешек и хранить все персональные файлы на них.

И, наконец, пятое. Некоторых из нас не очень нагружают на рабочем месте, однако политика компании требует, чтобы рабочий день был отсижен «от» и «до». Поэтому желающие подработать или просто увлеченные чем-то помимо основной работы стремятся использовать свое «отсиживание» с пользой. И делают они это на рабочем компьютере. Однако не только шеф или менеджер HR-отдела, но даже коллега, сидящий за соседним столом и ощущающий в вас конкурента, непременно отметят, что вы развиваете чужой проект, находясь на территории компании, которая платит вам зарплату.

С этими пятью правилами знаком каждый из нас. Однако одно из них мы автоматически нарушаем хотя бы раз в месяц. Лучше этого не делать.

Автор: Софья Девятова
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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