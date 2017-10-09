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Фармвизор · Образование и карьера
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Быстро только кошки родятся

09.10.2017

Как пелось в известной песне, не думай о секундах свысока. Естественно, свысока о секундах не думаешь, когда речь заходит об избавлении от боли, высокой температуры и других симптомов, причиняющих страдания. Именно поэтому в приоритете потребителей лекарственных средств, избавляющих от таких состояний, быстрота наступления эффекта. И именно поэтому производители такого рода препаратов на основании клинических данных либо даже при отсутствии таковых применяют слово «быстро» в своей рекламе. Впрочем, только ли производители лекарств?

Место имения

Мы как-то рассуждали о запретах ФАС использовать в рекламе ЛС указание на фармакологическое действие, даже если это прямо указано в инструкции по медицинскому применению. По глаголам и существительным ФАС уже прошлась крепкой мозолистой рукой, выписав нескольким производителям штрафы. Но лиха беда начало. С основными членами предложения — подлежащими и сказуемыми — разобрались, дошла очередь и до второстепенных, характеризующих действие. На экспертном совете по рекламе и здравоохранению с подачи выпускника Института народного хозяйства, канд. экон. наук, заслуженного экономиста Российской Федерации, зам. руководителя ФАС России Андрея Кашеварова было принято принципиальное решение: слово «быстрый» в рекламе лекарств недопустимо. Точнее, было решено, что в рекламе как рецептурных, так и безрецептурных препаратов нельзя утверждать, что они обеспечивают «быстрое» лечение, если нет никаких документальных подтверждений быстродействия лекарственного средства.

Оставим в стороне субъективность понятия «быстро». Все субъективно. Для одного и неделя не срок, для другого минута тянется целую вечность. Интересно другое: что имели в виду эксперты под документальным подтверждением быстродействия? Сойдет ли утверждение известного специалиста? Или нужна справка из Палаты мер и весов? Если копать совсем глубоко, то быстрота — это характеристика скорости, а скорость — это изменение чего-то за единицу времени. Если с единицей времени все ясно (сойдет, например, секунда), то изменение чего и как должно быть документально подтверждено, для того чтобы в рекламе можно было написать слово «быстро»?

Если все пойдет таким путем, то постепенно, под давлением ФАС, из рекламы лекарственных средств исчезнут существительные, глаголы, прилагательные и наречия. Что же останется? Одни местоимения и междометия. А для эмоции — знаки препинания, которые пока вне подозрений ФАС. «Ах, какой! Такой, что ух!» И пусть каждый для себя додумывает сам.

Каша быстрого приготовления

Конечно же вводить в заблуждение потребителя лекарств нехорошо. Пообещали в рекламе «быстро избавить от симптома», потребитель таблетку проглотил, прошло уже несколько секунд, а действие все не наступает. И спорить, пожалуй, не о чем. Хочется только понять, почему фармпроизводителям вводить в заблуждение нельзя, а всем остальным — можно. Взять рекламу любого товара. Фильм обещает быть интересным. Смотришь трейлер, покупаешь билет, предвкушаешь, а в итоге с трудом досиживаешь до конца сеанса. И только потому, что купленное ведро попкорна никак не осилишь. И ведь попкорн в рекламе обещал быть вкусным. А попробуешь — одна соль. И так везде: купил в кредит иномарку, поддавшись на рекламу, обещавшую престиж, а имидж среди коллег и знакомых не поднимается. Надел обещающую в рекламе непромокаемость обувь, прошелся по лужам — ноги мокрые, того и гляди носом шмыгать начнешь, а там и до аптеки с гнусной рекламой лекарств рукой подать. Зайдите, наконец, в любой продовольственный магазин, взгляните на полки с кашами, почитайте надписи на упаковках — рука сама тянется к листку бумаги, чтобы написать г-ну Кашеварову о надувательстве со стороны производителей. Ведь сплошь каши «быстрого» приготовления. Но это цветочки. Некоторые производители пошли дальше, предлагая нам «мгновенные» каши. Тотальное введение в заблуждение. Какой простор для ФАС! Или у г-на Кашеварова на каши иной взгляд?

Автор: Артур Мирзоян
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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