Быстро только кошки родятся

Как пелось в известной песне, не думай о секундах свысока. Естественно, свысока о секундах не думаешь, когда речь заходит об избавлении от боли, высокой температуры и других симптомов, причиняющих страдания. Именно поэтому в приоритете потребителей лекарственных средств, избавляющих от таких состояний, быстрота наступления эффекта. И именно поэтому производители такого рода препаратов на основании клинических данных либо даже при отсутствии таковых применяют слово «быстро» в своей рекламе. Впрочем, только ли производители лекарств?

Место имения

Мы как-то рассуждали о запретах ФАС использовать в рекламе ЛС указание на фармакологическое действие, даже если это прямо указано в инструкции по медицинскому применению. По глаголам и существительным ФАС уже прошлась крепкой мозолистой рукой, выписав нескольким производителям штрафы. Но лиха беда начало. С основными членами предложения — подлежащими и сказуемыми — разобрались, дошла очередь и до второстепенных, характеризующих действие. На экспертном совете по рекламе и здравоохранению с подачи выпускника Института народного хозяйства, канд. экон. наук, заслуженного экономиста Российской Федерации, зам. руководителя ФАС России Андрея Кашеварова было принято принципиальное решение: слово «быстрый» в рекламе лекарств недопустимо. Точнее, было решено, что в рекламе как рецептурных, так и безрецептурных препаратов нельзя утверждать, что они обеспечивают «быстрое» лечение, если нет никаких документальных подтверждений быстродействия лекарственного средства.

Оставим в стороне субъективность понятия «быстро». Все субъективно. Для одного и неделя не срок, для другого минута тянется целую вечность. Интересно другое: что имели в виду эксперты под документальным подтверждением быстродействия? Сойдет ли утверждение известного специалиста? Или нужна справка из Палаты мер и весов? Если копать совсем глубоко, то быстрота — это характеристика скорости, а скорость — это изменение чего-то за единицу времени. Если с единицей времени все ясно (сойдет, например, секунда), то изменение чего и как должно быть документально подтверждено, для того чтобы в рекламе можно было написать слово «быстро»?

Если все пойдет таким путем, то постепенно, под давлением ФАС, из рекламы лекарственных средств исчезнут существительные, глаголы, прилагательные и наречия. Что же останется? Одни местоимения и междометия. А для эмоции — знаки препинания, которые пока вне подозрений ФАС. «Ах, какой! Такой, что ух!» И пусть каждый для себя додумывает сам.

Каша быстрого приготовления

Конечно же вводить в заблуждение потребителя лекарств нехорошо. Пообещали в рекламе «быстро избавить от симптома», потребитель таблетку проглотил, прошло уже несколько секунд, а действие все не наступает. И спорить, пожалуй, не о чем. Хочется только понять, почему фармпроизводителям вводить в заблуждение нельзя, а всем остальным — можно. Взять рекламу любого товара. Фильм обещает быть интересным. Смотришь трейлер, покупаешь билет, предвкушаешь, а в итоге с трудом досиживаешь до конца сеанса. И только потому, что купленное ведро попкорна никак не осилишь. И ведь попкорн в рекламе обещал быть вкусным. А попробуешь — одна соль. И так везде: купил в кредит иномарку, поддавшись на рекламу, обещавшую престиж, а имидж среди коллег и знакомых не поднимается. Надел обещающую в рекламе непромокаемость обувь, прошелся по лужам — ноги мокрые, того и гляди носом шмыгать начнешь, а там и до аптеки с гнусной рекламой лекарств рукой подать. Зайдите, наконец, в любой продовольственный магазин, взгляните на полки с кашами, почитайте надписи на упаковках — рука сама тянется к листку бумаги, чтобы написать г-ну Кашеварову о надувательстве со стороны производителей. Ведь сплошь каши «быстрого» приготовления. Но это цветочки. Некоторые производители пошли дальше, предлагая нам «мгновенные» каши. Тотальное введение в заблуждение. Какой простор для ФАС! Или у г-на Кашеварова на каши иной взгляд?