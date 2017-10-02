Защита от боли и спазмов

Боль в животе, вызванная спазмами кишечника или желчевыводящих путей, ― явление неприятное, при этом его относят к числу достаточно распространенных симптомов у людей любого возраста. Рассмотрим, какую рекомендацию может дать фармацевт покупателю с жалобами на боль такого характера.
Кто виноват?
Боль в животе, или абдоминальная боль, по сей день является серьезной и весьма распространенной проблемой. Согласно данным статистики, от болей в животе страдает около 19% населения стран Европы1. Абдоминальная боль висцерального характера возникает вследствие раздражения нервных окончаний в стенке органов и связана со спазмом гладкой мускулатуры внутренних органов, например кишечника или желчевыводящих протоков. Наличие такой боли всегда сопряжено с ухудшением общего состояния человека, качества его жизни и существенным снижением трудоспособности2.
Что это такое?
Спазмы представляют собой резкое сокращение гладких мышц, которое вызывает схваткообразные боли в области живота3. Причин для их возникновения достаточно много. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, панкреатит, синдром раздраженного кишечника и ЖКБ), вот почему покупателю с жалобами на подобную боль нужно в обязательном порядке, помимо лекарственных средств, рекомендовать обратиться к врачу. Но чаще всего причиной спастических состояний кишечника, желчного пузыря или его протоков служит нарушение режима питания (переедание, несбалансированный рацион, слишком быстрая еда), эмоциональное напряжение, частые стрессы и депрессивные состояния.3
Так что же делать?
Поскольку гладкомышечный спазм является одной из основных составляющих абдоминальной боли, то его устранение становится основной задачей в плане улучшения общего состояния пациентов1. Для этого рекомендуется использовать спазмолитические и обезболивающие препараты, в частности препарат, содержащий комбинацию дицикловерина и парацетамола. Препарат обладает двойным механизмом действия, который основан на эффектах дицикловерина и парацетамола, что позволяет ему напрямую воздействовать на гладкомышечную мускулатуру.
Парацетамол угнетает циклооксигеназу первого и второго типа, что приводит к снижению синтеза простагландинов (медиаторов боли), уменьшению выраженности болевых ощущений, отека и гиперемии тканей. В свою очередь, прямое миотропное спазмолитическое и относительно слабое неизбирательное м-холиноблокирующее действие дицикловерина обеспечивает расслабление и снижение повышенного тонуса (спазма) гладкой мускулатуры стенок полых органов пищеварительного и мочевыделительного тракта с расширением их просвета и уменьшением выраженности болевых ощущений4. Действие препарата позволяет использовать его для купирования спастических болей кишечника или желчевыводящих путей слабой и средней степени выраженности.
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1 Allegri M., Clark M.R., De Andres J., Jensen T.S. Acute and chronic pain: where we are and where we have to go // Minerva Anestesiol. 2012 Feb. Vol. 78 (2). Р. 222—235.
2 Топорков А.С. Эффективность селективных миотропных спазмолитиков для купирования абдоминальной боли // РМЖ. 2011. № 28. С. 1752.
3 Сыропятов Б.Я. Справочник врача и провизора. Оникс: 2005. 608 с.
4 Инструкция по медицинскому применению П N015469/01 от 25.05.2009.