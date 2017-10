Защита от боли и спазмов

Боль в животе, вызванная спазмами кишечника или желчевыводящих путей, ― явление неприятное, при этом его относят к числу достаточно распространенных симптомов у людей любого возраста. Рассмотрим, какую рекомендацию может дать фармацевт покупателю с жалобами на боль такого характера.

Кто виноват?

Боль в животе, или абдоминальная боль, по сей день является серьезной и весьма распространенной проблемой. Согласно данным статистики, от болей в животе страдает около 19% населения стран Европы1. Абдоминальная боль висцерального характера возникает вследствие раздражения нервных окончаний в стенке органов и связана со спазмом гладкой мускулатуры внутренних органов, например кишечника или желчевыводящих протоков. Наличие такой боли всегда сопряжено с ухудшением общего состояния человека, качества его жизни и существенным снижением трудоспособности2.

Что это такое?

Спазмы представляют собой резкое сокращение гладких мышц, которое вызывает схваткообразные боли в области живота3. Причин для их возникновения достаточно много. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, панкреатит, синдром раздраженного кишечника и ЖКБ), вот почему покупателю с жалобами на подобную боль нужно в обязательном порядке, помимо лекарственных средств, рекомендовать обратиться к врачу. Но чаще всего причиной спастических состояний кишечника, желчного пузыря или его протоков служит нарушение режима питания (переедание, несбалансированный рацион, слишком быстрая еда), эмоциональное напряжение, частые стрессы и депрессивные состояния.3

Так что же делать?

Поскольку гладкомышечный спазм является одной из основных составляющих абдоминальной боли, то его устранение становится основной задачей в плане улучшения общего состояния пациентов1. Для этого рекомендуется использовать спазмолитические и обезболивающие препараты, в частности препарат, содержащий комбинацию дицикловерина и парацетамола. Препарат обладает двойным механизмом действия, который основан на эффектах дицикловерина и парацетамола, что позволяет ему напрямую воздействовать на гладкомышечную мускулатуру.

Парацетамол угнетает циклооксигеназу первого и второго типа, что приводит к снижению синтеза простагландинов (медиаторов боли), уменьшению выраженности болевых ощущений, отека и гиперемии тканей. В свою очередь, прямое миотропное спазмолитическое и относительно слабое неизбирательное м-холиноблокирующее действие дицикловерина обеспечивает расслабление и снижение повышенного тонуса (спазма) гладкой мускулатуры стенок полых органов пищеварительного и мочевыделительного тракта с расширением их просвета и уменьшением выраженности болевых ощущений4. Действие препарата позволяет использовать его для купирования спастических болей кишечника или желчевыводящих путей слабой и средней степени выраженности.