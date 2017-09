Сосудистые проблемы осени

Смена времен года тяжело переносится даже здоровыми людьми. От них часто можно услышать жалобы на головные боли, усталость и нарушения сна. Что говорить про «счастливых» обладателей хронических сосудистых недугов, для которых межсезонье неразрывно связано с обострением, например заболеваний вен и геморроя.

Осенняя перестройка

Несмотря на яркие краски, восторги поэтов, ощущение обновления в связи с началом нового учебного года, осень — это прежде всего серьезное испытание для здоровья. В преддверии сезона холодов осенняя погода меняется молниеносно. Быстрая смена температур и давления существенно увеличивает нагрузку на сосуды. Наряду с погодой усиливает неблагоприятный эффект и влияние социальных факторов: возвращение после отпуска стрессов, изменение режима питания и физических нагрузок. Такая перестройка ритма жизни нередко чревата обострением хронических болезней. Геморрой и хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (ХВН) как раз входят в этот перечень.

Предпосылки для развития этих патологий достаточно схожи: малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, большие физические нагрузки, поднятие тяжестей, длительное нахождение в положении стоя или сидя, беременность, нарушения гормонального фона. Как итог — удручающая статистика. По данным исследований, от ХВН страдают примерно половина мужчин и более 60% женщин1, а геморрой встречается в среднем у 130—145 человек из 1 тыс.2. Оба заболевания существенно ухудшают качество жизни пациентов и имеют ряд малоприятных симптомов (усталость и тяжесть в ногах, отеки и боль и проч.).

Универсальное средство

Помимо общих рекомендаций по соблюдению режима питания, умеренных физических нагрузок неотъемлемой частью лечения и профилактики геморроя и ХВН различной степени тяжести специалисты считают применение веноактивных препаратов. Эта группа средств позволяет значительно снизить неприятные симптомы, присущие данным заболеваниям, и оказывает профилактирующее влияние, продлевая периоды вне обострений. Современные венотоники включают в себя несколько групп, самая значительная из которых представлена препаратами растительного происхождения — флавоноидами. Согласно российским клиническим рекомендациям по диагностике и лечению хронических заболеваний вен, препарат, который содержит микронизированную очищенную флавоноидную фракцию (например, на основе диосмина), может применяться в качестве универсального средства на всех стадиях заболеваний вен, начиная с самых первых симптомов3.

Лаконичный дизайн для хорошего друга

В настоящее время таблетки с диосмином стали знакомым и удобным способом лечения и профилактики ХВН и геморроя, особенно для людей, ведущих социально активный образ жизни. Их легко взять с собой, а применение не требует дополнительных условий. Например, препарат, который содержит качественный диосмин в дозировке 600 мг, необходимо принимать всего лишь один раз в сутки, что значимо повышает приверженность к лечению и дает хорошие результаты терапии на выходе. Как показали результаты исследования, где приняли участие 16 728 пациентов, уменьшение выраженности или исчезновение симптомов ХВН после месяца лечения было отмечено в 66—73% случаев, а спустя два месяца — в 84—88%4. Препарат помогает устранить неприятные ощущения, уменьшить боль и снять отеки. Российским пациентам доступен отечественный аналог данного препарата, который не только доказал свою терапевтическую эквивалентность по основным показателям, но и обладает рядом интересных особенностей, которые снижают вероятность развития аллергической реакции: в препарате отсутствуют красители и консерванты. Российский аналог уже хорошо знаком нашим пациентам, а этой осенью их ждет приятный сюрприз. Таблетки диосмина 600 мг появятся в новой стильной и лаконичной упаковке. Содержание упаковки (состав и количество таблеток) в новой и старой версии абсолютно идентично. Обновленный дизайн позволит сделать отечественный препарат более узнаваемым и поможет скорее отыскать знакомое средство на аптечных полках.