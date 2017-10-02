Сила растительного иммунитета

В осенний сезон возрастает спрос на препараты для укрепления иммунитета. Как выбрать натуральное средство, благотворно влияющее на защитную систему организма?

Когда наступает период осенних дождей и холодов, кажется, нет такого человека, который не обеспокоен мыслью: «Только бы не заболеть». Инфекции подстерегают повсюду — на работе, в общественном транспорте, в школе и детском саду. Чтобы поддержать организм, многие начинают принимать витамины и задумываются о выборе профилактического средства. Однако, как правило, обращаются за советом не к врачу, а в аптеку. Задача первостольника в этой ситуации посоветовать препарат, который укрепит защитные силы организма безопасно, не навредив ему.

В связи с тем что иммуномодуляторы синтетического происхождения, а также противовирусные препараты в большинстве случаев должны назначаться врачом, для самостоятельного приема можно рекомендовать средства растительного происхождения. Например, большой популярностью пользуются препараты на основе сока травы эхинацеи пурпурной.

В результате приема препаратов эхинацеи в организме повышается выработка фагоцитов*, что приводит к двойному воздействию на причины заболевания — и противовоспалительному, и мягкому иммуностимулирующему*.

Благодаря этому средства на основе эхинацеи применяются для профилактики и лечения ОРВИ, в комплексной терапии острых и хронических рецидивирующих инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей и мочевыводящих путей, а также при лечении вторичных иммунодефицитных состояний, возникших после ряда заболеваний*. Рекомендации по приему предельно просты: необходимо принимать при первых признаках простуды или при инфекционных заболеваниях с целью защиты от повторных инфекций.

Стоит обратить внимание покупателя на то, что большинство средств на основе эхинацеи не рекомендуются детям до 12 лет, но отдельные препараты могут назначаться детям с 4-летнего возраста.