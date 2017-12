Противовирусное оружие № 1

В ноябре 1956 г. в блокноте английского вирусолога Алика Айзекса появилась необычная фраза: «В поисках интерферона». Ученый совместно со своим коллегой из Швейцарии Жаном Линдеманном уже не первый год занимался изучением феномена вирусной интерференции (естественной защиты), проводя опыты над мышами, зараженными вирусными болезнями. Итогом работы стало открытие в 1957 г. основного противовирусного средства современности — интерферона (ИФН). В своей статье, опубликованной в том же году в журнале Proceedings of the Royal Society, авторы описывали ИФН как «белок, значительно меньший, чем иммуноглобулины, который производится клетками различных видов животных после заражения живыми или инактивированными вирусами, способный ингибировать рост разнообразных вирусов в клетках тех же видов животных, в дозах, не токсичных для клеток».

Так началась «эра интерферона». Человечество обрело мощное естественное средство для борьбы с вирусными инфекциями. Сегодня интерфероны — это большой класс белковых веществ, объединенных общим названием и имеющих сходные свойства. Наиболее изученным свойством данной группы белков является их способность препятствовать размножению вирусов, а также активизировать иммунную систему. В настоящее время в качестве лекарственных средств широко применяются интерфероны первого типа — альфа и бета. Рекомбинантные ИФН сегодня по праву считаются наиболее безопасными. Полученные методами генной инженерии без использования крови человека, эти ИФН отличаются чистым и однородным составом, высоким профилем безопасности и относительно низкой себестоимостью.

В записную книжку

Для лечения и экстренной профилактики гриппа и ОРВИ врачи рекомендуют оригинальный отечественный препарат Гриппферон®.

Состав: активный компонент — интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный не менее 10 000 ME, полимерная основа.

Показания к применению: Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей с рождения и взрослых.

В чем уникальность:

выпускается в двух удобных лекарственных формах — капли назальные и спрей назальный дозированный;

препарат топического действия, т.е. оказывает прямое противовирусное воздействие непосредственно в месте проникновения вируса в организм человека — в слизистой оболочке носовой полости;

эффективен при любых вирусах гриппа, включая птичий и свиной, поскольку блокирует механизм воспроизведения всех видов респираторных вирусов;

вирусы не способны приобрести устойчивость к действию препарата;

разрешен пациентам всех категорий, в т.ч. детям с рождения, беременным и кормящим женщинам;

на 60—70% снижает количество осложнений у больных с острой респираторной инфекцией;

совместим с другими противовирусными препаратами, а также с вакцинопрофилактикой;

не требует совместного назначения сосудосуживающих средств, так как сам уменьшает отек слизистой оболочки носа.

Способ применения и дозы:

При первых признаках заболевания Гриппферон® применяют в течение 5 дней в возрастной дозировке, по 1—3 капли/дозы в каждый носовой ход, от 3 до 5—6 раз в день (в соответствии с возрастом заболевшего). Так, у самых маленьких пациентов (в возрасте от 0 до 1 года) препарат применяют по схеме: 1 капля/доза Гриппферона в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза — 1000 ME, суточная доза — 5000 ME). Взрослым (старше 14 лет) рекомендуется применять препарат по 3 капли/дозы 5—6 раз в день (разовая доза — 3000 ME, суточная доза — 15 000—18 000 ME).

Для профилактики Гриппферон® закапывают в разовой возрастной дозировке 2 раза в день на протяжении контакта с больным. При необходимости профилактические курсы повторяют.

Гриппферон® с лоратадином, мазь назальная — оригинальный безрецептурный комбинированный препарат, содержащий в своем составе рекомбинантный человеческий интерферон альфа-2b и антигистаминную субстанцию второго поколения — лоратадин. Препарат предназначен для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых, включая пациентов с аллергическим ринитом.

Как рекомендовать

Клиент: Здравствуйте! Похоже, я простудился. А у меня дочка маленькая и жена на четвертом месяце, болеть им совсем нельзя. Что лучше взять, чтобы и себе помочь, и близких защитить?

Первостольник: Возьмите Гриппферон® — он подходит и для лечения, и для профилактики гриппа и ОРВИ для всех членов семьи. Гриппферон® действует на причину заболевания — подавляет распространение вирусов в слизистой оболочке носа, помогает быстро снять основные симптомы болезни и снизить риск осложнений гриппа и ОРВИ¹.

Клиент: А беременным Гриппферон® можно?

Первостольник: Да, в течение всего срока. Препарат успешно прошел клинические испытания² и подтвердил свою безопасность, в т.ч. у беременных и у детей с рождения. А если болезнь протекает в легкой или средней форме, прием Гриппферона поможет избежать назначения антибиотиков — сами понимаете, как это важно для беременных.

Клиент: Хорошо, что безопасен для детей. А то у нас дочка часто болеет… Кстати, это таблетки? Мы ребенка никак не можем к таблеткам приучить.

Первостольник: Тогда точно Гриппферон® — то, что вам нужно! Это спрей или капли назальные. Такая форма помогает препарату сразу же начать работать на слизистой носа —именно там, где вирусы и проникают в организм.

Клиент: Хорошо, а как часто необходимо его закапывать?

Первостольник: Взрослому для лечения — по 3 капли/дозы спрея в каждую ноздрю 5—6 раз в сутки, 5 дней. Для профилактики Гриппферон® достаточно использовать всего дважды в сутки в возрастной дозе. Если же заболевание сопровождается аллергическими проявлениями, могу еще посоветовать мазь назальную Гриппферон® с лоратадином для взрослых. Препарат поможет избавиться от насморка, чиханья и других аллергических симптомов.

Клиент: Спасибо. Я возьму Гриппферон® для жены и дочки, а себе — Гриппферон® с лоратадином.

