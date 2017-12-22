Преждевременная эякуляция: причины и решение проблемы

В последнее время вопросы диагностики и лечения пациентов с расстройствами сексуального характера выходят на первый план у врачей-урологов. Одна из таких патологий — преждевременная эякуляция.

На сегодняшний день проблема преждевременной эякуляции встречается примерно у 27% мужчин в возрасте 18-64 лет, то есть практически у 3 млн мужчин в России. Распространенность эректильной дисфункции среди мужчин всех возрастов составляет от

10 до 20%. Считается, что у 30-35% мужчин с эректильной дисфункцией также наблюдается преждевременная эякуляция.

Несмотря на распространенность данного заболевания, от 50% до 80% мужчин с преждевременным семяизвержением не знают о своем диагнозе и продолжают испытывать неудовлетворенность и разочарование, не прибегая к лечению1. Дело в том, что проблемы в интимной сфере — в частности, излишне быстрая эякуляция у мужчин — тема непростая, не каждый решает ее обсудить со специалистом. Далеко не все, кто впервые столкнулся с такими сложностями, быстро решаются на визит к врачу.

В связи с распространенностью данного заболевания компания «Оболенское» представляет информационный сайт www.долго.рф. Основная задача сайта www.долго.рф — повышение информационной осведомленности о проблеме преждевременной эякуляции у мужчин и формирование ответственного отношения к своему здоровью.

Основная информационная задача сайта — привлечь внимание как специалистов, так и общественности. Пациент должен понимать, что нежелание обратиться к врачу лишь усугубляет проблему. Решение о необходимости приема любых лекарственных средств должен принимать только лечащий врач после комплексного обследования пациента.

Почему некоторые мужчины вынуждены мириться с ранним финалом сексуального контакта?

Вот основные причины преждевременного семяизвержения у мужчин:

Первичная преждевременная эякуляция

Обычно это проблема, которая знакома мужчине с юности. Все дело в повышенной чувствительности кожи пениса, прежде всего области головки и уздечки. Также у мужчин с первичной формой преждевременного семяизвержения отмечается пониженный уровень серотонина в мозге2. Эти причины — врожденные.

Вторичная преждевременная эякуляция

Эта проблема приходит с возрастом. Как правило, секс длится до полного удовлетворения обоих партнеров, а иногда — семяизвержение происходит слишком быстро. Вторичная преждевременная эякуляция может иметь психологические или органические причины.

В июле 2017 года портыель компании «Оболенское» пополнился препаратом для лечения преждевременной эякуляции у мужчин в возрасте от 18 до 64 лет — Примаксетин® (МНН: Дапоксетин). Механизм действия дапоксетина при преждевременной эякуляции связан с торможением обратного захвата серотонина нейронами с последующим усилением действия нейромедиатора на пре- и постсинаптические рецепторы, а нафтильный компонент ускоряет реабсорбцию и предотвращает накопление препарата в организме. Механизм эякуляции регулируется в основном симпатической нервной системой. Постганглионарные симпатические нервные волокна иннервируют семенные пузырьки, семявыносящий проток, предстательную железу, мышцы уретры и шейки мочевого пузыря, вызывая их скоординированное сокращение для достижения эякуляции.