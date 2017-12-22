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Фармвизор · Лечение и профилактика
192

Преждевременная эякуляция: причины и решение проблемы

22.12.2017

В последнее время вопросы диагностики и лечения пациентов с расстройствами сексуального характера выходят на первый план у врачей-урологов. Одна из таких патологий — преждевременная эякуляция.

На сегодняшний день проблема преждевременной эякуляции встречается примерно у 27% мужчин в возрасте 18-64 лет, то есть практически у 3 млн мужчин в России. Распространенность эректильной дисфункции среди мужчин всех возрастов составляет от
10 до 20%. Считается, что у 30-35% мужчин с эректильной дисфункцией также наблюдается преждевременная эякуляция.

Несмотря на распространенность данного заболевания, от 50% до 80% мужчин с преждевременным семяизвержением не знают о своем диагнозе и продолжают испытывать неудовлетворенность и разочарование, не прибегая к лечению1. Дело в том, что проблемы в интимной сфере — в частности, излишне быстрая эякуляция у мужчин — тема непростая, не каждый решает ее обсудить со специалистом. Далеко не все, кто впервые столкнулся с такими сложностями, быстро решаются на визит к врачу.

В связи с распространенностью данного заболевания компания «Оболенское» представляет информационный сайт www.долго.рф. Основная задача сайта www.долго.рф — повышение информационной осведомленности о проблеме преждевременной эякуляции у мужчин и формирование ответственного отношения к своему здоровью.

Основная информационная задача сайта — привлечь внимание как специалистов, так и общественности. Пациент должен понимать, что нежелание обратиться к врачу лишь усугубляет проблему. Решение о необходимости приема любых лекарственных средств должен принимать только лечащий врач после комплексного обследования пациента.

Почему некоторые мужчины вынуждены мириться с ранним финалом сексуального контакта?

Вот основные причины преждевременного семяизвержения у мужчин:

  • Первичная преждевременная эякуляция

Обычно это проблема, которая знакома мужчине с юности. Все дело в повышенной чувствительности кожи пениса, прежде всего области головки и уздечки. Также у мужчин с первичной формой преждевременного семяизвержения отмечается пониженный уровень серотонина в мозге2. Эти причины — врожденные.

  • Вторичная преждевременная эякуляция

Эта проблема приходит с возрастом. Как правило, секс длится до полного удовлетворения обоих партнеров, а иногда — семяизвержение происходит слишком быстро. Вторичная преждевременная эякуляция может иметь психологические или органические причины.

В июле 2017 года портыель компании «Оболенское» пополнился препаратом для лечения преждевременной эякуляции у мужчин в возрасте от 18 до 64 лет — Примаксетин® (МНН: Дапоксетин). Механизм действия дапоксетина при преждевременной эякуляции связан с торможением обратного захвата серотонина нейронами с последующим усилением действия нейромедиатора на пре- и постсинаптические рецепторы, а нафтильный компонент ускоряет реабсорбцию и предотвращает накопление препарата в организме. Механизм эякуляции регулируется в основном симпатической нервной системой. Постганглионарные симпатические нервные волокна иннервируют семенные пузырьки, семявыносящий проток, предстательную железу, мышцы уретры и шейки мочевого пузыря, вызывая их скоординированное сокращение для достижения эякуляции.

1 Porst H., Montorsi F., Rosen R. C. The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) survey: prevalence, comorbidities, and professional help-seeking. Eur Urol. 2007; 51:816–823 (Порст Х., Монторси Ф., Розен Р. К. Опрос о преждевременной эякуляции в отношениях: распространенность, сопутствующие заболевания и профессиональная помощь, Журнал Европейская урология, 51 (2007, стр. 816–823.).

2 Powell J. A., Wyllie M. G. Up and coming treatments for premature ejaculation: progress towards an approved therapy. Int J Impot Res 2009 Mar-Apr; 21(2): 107–115 (Пауэлл Дж. А., Вилли М. Г. До и после лечения для преждевременной эякуляции: прогресс в отношении одобренной терапии, Международный журнал исследований импотенции 2 (2009), стр. 107–115.).

Источник публикации: ФП "Оболенское"

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Метки
ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»
Компании
OBL Pharm OBL Pharm (ФП «Оболенское») – российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами GMP и ISO.
Фармвестник-ТВ
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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