Преждевременная эякуляция: причины и решение проблемы

1 Porst H., Montorsi F., Rosen R. C. The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) survey: prevalence, comorbidities, and professional help-seeking. Eur Urol. 2007; 51:816–823 (Порст Х., Монторси Ф., Розен Р. К. Опрос о преждевременной эякуляции в отношениях: распространенность, сопутствующие заболевания и профессиональная помощь, Журнал Европейская урология, 51 (2007, стр. 816–823.).

2 Powell J. A., Wyllie M. G. Up and coming treatments for premature ejaculation: progress towards an approved therapy. Int J Impot Res 2009 Mar-Apr; 21(2): 107–115 (Пауэлл Дж. А., Вилли М. Г. До и после лечения для преждевременной эякуляции: прогресс в отношении одобренной терапии, Международный журнал исследований импотенции 2 (2009), стр. 107–115.).

Источник публикации: ФП "Оболенское"