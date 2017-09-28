НПО Петровакс Фарм сообщает о расширении возраста применения препарата Полиоксидоний® таблетки 12 мг. Лекарственное средство одобрено к применению у детей в возрасте от 3-х лет. Данные изменения в инструкции утверждены Министерством здравоохранения РФ1.

Расширение возраста применения препарата Полиоксидоний® таблетки 12 мг было зарегистрировано на основе результатов клинических исследований, которые подтвердили высокую эффективность применения лекарственного средства в составе комплексной терапии острых респираторных инфекций (ОРИ), а также высокий профиль безопасности препарата.

В исследованиях приняли участие 228 пациентов от 3 до 14 лет c диагнозом ОРИ верхних дыхательных путей или грипп в 7 клинических центрах, расположенных в России и имеющих опыт терапии ОРИ у детей. Настоящие исследования представляли собой проспективные, многоцентровые, двойные слепые, плацебо-контролируемые, сравнительные, рандомизированные, параллельно-групповые исследования и проводились в соответствии с правилами Надлежащей клинической практики (GCP)2.

Сусанна Харит, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике детей Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга отметила: «Полученные в ходе двух клинических исследований данные показали, что применение Полиоксидония® в составе комплексной терапии ОРИ способствует нормализации температуры тела и позволяет добиться положительной динамики в лечении ОРИ и гриппа в более короткие сроки, а также уменьшает частоту рецидивов ОРИ в 2 раза по итогам 6 месяцев наблюдения после окончания терапии. Клиническая эффективность и безопасность препарата, наличие иммуномодулирующей и противовоспалительной активности позволяют рекомендовать включение Полиоксидония® в комплекс лечения ОРИ у детей с 3-летнего возраста».

Справочно о препарате Полиоксидоний®

Полиоксидоний® (МНН: Азоксимера бромид) – оригинальный российский препарат: иммуномодулятор, детоксикант, антиоксидант. Благодаря уникальной формуле лекарственное средство используется для комплексного лечения острых и хронических респираторных инфекций бактериальной, вирусной или грибковой этиологии, а также для профилактики гриппа и ОРВИ как у детей, так и у взрослых.

В 2016 году Полиоксидоний® был признан лучшим иммуномодулятором при ОРВИ у детей, став победителем премии Russian Pharma Awards3.

Препарат обладает комплексом свойств, необходимых ребенку в острую фазу респираторной инфекции: снимает интоксикацию, воспаление и активирует выработку интерферона. Облегчение симптомов и улучшение самочувствия наблюдается с первых дней лечения4. Препарат восстанавливает иммунную защиту часто и длительно болеющих детей, повышает резистентность организма ребенка. Опыт клинического применения препарата в острый период ОРВИ показал снижение риска бактериальных осложнений и острых респираторных инфекций в течение года после курсового приема5.

Препарат выпускается на современном фармацевтическом комплексе компании ООО «НПО Петровакс Фарм» в соответствии с российскими и международными стандартами (GMP), что гарантирует высокое качество выпускаемого продукта. Лекарственный препарат активно экспортируется в страны СНГ и ЕС.