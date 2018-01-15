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Фармвизор · Лечение и профилактика
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Мигрень – управляй и побеждай!

15.01.2018

В рамках 8-го Международного междисциплинарного конгресса «Manage pain» («Управляй болью!») ведущие специалисты обсудили различные аспекты возникновения мигрени, современные подходы к купированию приступов, а также повышение уровня диагностики и профилактики этого тяжелого заболевания.

С 16 по 18 ноября 2017 г. прошел 8-й Международный междисциплинарный конгресс «Manage Рain» («Управляй болью!»). Конгресс является совместным образовательным проектом Европейской лиги борьбы с болью (EULAP), Ассоциации междисциплинарной медицины (АММ) и Российского общества по изучению боли (РОИБ).

Компания «Оболенское» выступила «серебряным» спонсором мероприятия и организатором научного симпозиума «Мигрень — управляй и побеждай». Председателем выступила Табеева Гюзяль Рафкатовна, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия), руководитель отдела неврологии и клинической нейрофизиологии НИЦ ММА им. И.М. Сеченова, президент Российского общества по изучению головной боли.

В последние десятилетия в мире и в России все больше внимания уделяется проблемам диагностики и лечения головных болей. Головные боли, по данным последних исследований ВОЗ, занимают 3-е место в ряду причин нетрудоспособности населения среди всех заболеваний в мире1. Среди причин первичной головной боли мигрень занимает второе место по распространенности. По данным обзора, опубликованного в журнале Lancet в 2016 г., в мире мигренью страдают 14,7% населения, что составляет около 1 млрд человек2. Чаще мигренью страдают женщины – 18% популяции, мужчины реже – 6%3. Мигрень, по данным исследования «Глобальное бремя болезней», заняла 6-е место среди специфических причин нетрудоспособности и 1-е среди неврологических заболеваний. Мигрень не только является фактором риска, инсультов4, но и значительно снижает трудоспособность пациентов.

В ходе научного симпозиума ведущие специалисты обсудили наиболее актуальные вопросы ведения пациентов, страдающих приступами мигрени.

Гюзяль Рафкатовна Табеева открыла научный симпозиум докладом «Лечение приступа мигрени: работа над ошибками», в котором обратила внимание на наиболее частые неверные подходы при терапии приступов мигрени, отметила основные сложности выбора препарата для купирования приступа, а также представила данные по субъективной удовлетворенности пациентов триптанами. Подробно были рассмотрены триптаны – группа лекарственных средств, специально разработанных для снятия приступа мигрени. Был сделан акцент на результаты исследований действия золмитриптана (триптана II поколения) по сравнению с плацебо и его предшественником – суматриптаном (триптан I поколения).

Новой эрой в купировании приступов мигрени стало использование противомигренозных препаратов класса триптанов. Прием препаратов этого класса в период приступа купирует как головную боль, так и нейрогенное воспаление, которое провоцирует весь симптомокомплекс мигренозного приступа.

Елена Глебовна Филатова, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО МГМУ им. И.М. Сеченова, в своем докладе «Менструальная мигрень — выявить и обезвредить» отметила: «Лечение менструальной мигрени складывается из купирования приступов и их профилактики. На данный момент наиболее изучены эффекты золмитриптана. Так, в мультицентровое рандомизированное параллельное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование вошли 334 пациентки. Купирование или значительный регресс приступа головной боли через 2 часа после приема отмечались у 65,7% пациенток, принимавших золмитриптан, и у 32,8% пациенток, принимавших плацебо5,4. В данном исследовании показана хорошая переносимость золмитриптана при купировании приступов менструальной мигрени».

Золмитриптан является средством с двойным (центральным и периферическим) механизмом действия благодаря своей способности проникать через гематоэнцефалический барьер. Мигрепам – доступный в России противомигренозный препарат, содержащий действующее вещество золмитриптан. Данный препарат купирует приступ мигрени, включая и головную боль, и, что очень важно, такие изнуряющие пациента симптомы, как тошнота, свето- и звукобоязнь. Препарат показан в отношении мигрени с аурой, без ауры, а также мигрени, ассоциированной с менструальным циклом.

Евгения Викторовна Екушева, д.м.н., врач высшей категории, невролог, сотрудник научно-исследовательского отдела неврологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, консультант клиники головной боли и вегетативных расстройств акад. Александра Вейна, сообщила, что «в настоящее время отдается предпочтение ступенчатому подходу к купированию приступов мигрени. Такой метод не отрицает индивидуального подхода к каждому пациенту, а, наоборот, делает возможным поиск наиболее подходящего препарата для каждого пациента.

Профилактика приступов мигрени должна базироваться на следующих принципах: индивидуальность подбора препарата с учетом характера и течения мигрени, возраста пациента и длительности лечения. Целью профилактической терапии при мигрени является снижение частоты, длительности и тяжести приступов, снижение частоты приема препаратов, приводящих к хронизации, и повышение эффективности купирования приступа мигрени.

Подводя итоги научного симпозиума, специалисты отметили, что мигрень — это междисциплинарная проблема, требующая взаимодействия различных специалистов и повышения эффективности диагностики и лечения пациентов. Тем не менее трудность лечения мигрени обусловлена не только «правильностью» выбора лекарственного препарата. Для достижения успеха необходимо учитывать целый ряд аспектов, как чисто медицинских, так и психологических.

Проблема больных с мигренью заключается в том, что она «выбивает» человека из привычного ритма жизни, приступ может длиться от 4 до 72 часов. Частота приступов бывает разной: от нескольких раз в год до ежедневных. Применение триптанов, а именно ранний прием (в первые 15 минут от начала приступа) позволяет купировать мигренозную атаку в течение первых двух часов, предотвратить возврат приступов мигрени и восстановить качество жизни пациента.

Из множества вопросов, задаваемых спикерам, хотелось бы выделить следующие: как далеко зашла наука? Есть ли прогресс? Возможно ли вылечить мигрень? Ответ очевиден:конечно, наука развивается, и уже существенное достижение науки на сегодняшний день — контроль над приступами мигрени с помощью триптанов.

Мигрепам® является доступным на рынке РФ препаратом МНН Золмитриптан.6 Купирует головную боль и другие симптомы мигрени (тошнота, фотофобия, фонофобия).7 Применяется в отношении мигрени с аурой, без ауры и мигрени, ассоциированной с менструацией.

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Источник публикации: ФП "Оболенское"

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