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Фармвизор · Лечение и профилактика
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Мармеладный вкус детства

26.09.2017

Гениальная идея — производить витамины для детей из жевательного мармелада — находит свое воплощение в России. Отечественные витаминные препараты в форме вкусных разноцветных мишек сегодня пользуются большой популярностью у потребителей. Динамика продаж растет, одновременно расширяется и ассортиментная линейка.

Детям не хватает витаминов

Недавно Роспотребнадзор опубликовал новые данные о состоянии здоровья наших детей. Надо сказать, ситуация достаточно тревожная: за последние 10 лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в 1,5 раза, а хронических болезней — в 2 раза1. Среди учащихся число абсолютно здоровых детей не превышает 10—12%; более половины школьников имеют хронические болезни. Специалисты связывают это с нарушениями питания детей, в частности, с недостаточным использованием в рационе молочных продуктов, растительных масел, овощей и фруктов, рыбы, что ведет к дефициту витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, кальция, железа, йода, цинка и других веществ, необходимых для полноценного роста и развития ребенка.

Родителям есть смысл прислушаться к советам педиатров и организовать для ребенка правильное сбалансированное питание. Помимо этого для восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ можно применять комбинированные поливитаминные препараты. Курсы витаминотерапии рекомендуется проводить два раза в год — осенью и весной. Препараты подбираются в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями ребенка. В качестве дополнительных средств, способствующих профилактике различных заболеваний, в том числе ОРВИ и гриппа, можно использовать витаминно-минеральные комплексы направленного действия (например, для повышения иммунитета, укрепления зубов и костей, улучшения памяти и умственных способностей и т.д.), в которых содержится увеличенная доза определенных компонентов и включены общеукрепляющие и тонизирующие добавки.

И лакомство, и польза

Рынок детских витаминов сегодня довольно широк. Зарубежные и российские фармацевтические компании предлагают различные варианты витаминных комплексов — на любой вкус и кошелек. Особую популярность в последние годы приобрели «мармеладные» формы витаминов. По мнению потребителей, сладкие жевательные пастилки в виде симпатичных зверушек дети употребляют с наибольшим удовольствием, воспринимая их не как лекарство, а как лакомство. Благодаря этому гораздо легче и проще проводить курс витаминотерапии, необходимый для здоровья ребенка.

Практика показывает, что наибольшим спросом пользуются отечественные средства: по качеству они не уступают импортным аналогам, но цена их значительно ниже2, поэтому они доступны практически всем категориям покупателей. Ассортимент подобных препаратов постоянно расширяется, позволяя подобрать именно те витамины, которые нужны конкретному ребенку в конкретной ситуации.

Так, например, не так давно в аптеках появилась новая линейка вкусных «мармеладных мишек» российского производства, созданная для детей от трех лет. Все они произведены в соответствии с международными стандартами GMP3 из высококачественных европейских ингредиентов, без добавления искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов, глютена, ГМО. Линейка состоит из четырех комплексов витаминов, предназначенных для решения разных задач. Все компоненты, входящие в их состав, грамотно подобраны по совместимости и возрастным дозировкам. Регулярный прием комплексов поможет оптимально обеспечить организм ребенка важными нутриентами, способствующими нормальному росту и развитию, укреплению иммунитета, повышению умственных способностей и памяти, снижению раздражительности и улучшению сна, укреплению костей и зубов. Коррекция рациона питания с помощью «мишек» позволяет детям активнее развиваться, лучше учиться и эффективнее противостоять респираторным инфекциям, заболеваемость которыми возрастает в холодное время года.

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1) https://ria.ru/society/20170913/1504653450.html.
2) По данным розничного аудита фармрынка РФ, проведенного ЗАО «Группа ДСМ» за май 2017 г. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
3) Сертификат GMP №С0170889 — 03, NSF International (США).

Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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